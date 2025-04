Pronostico Bodo/Glimt-Lazio: i numeri casalinghi spaventano Baroni

Bodo/Glimt-Lazio è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stando ai bookmaker, la Lazio, unica squadra italiana “sopravvissuta” in Europa League dopo l’eliminazione della Roma per mezzo dell’Athletic Bilbao, è la terza favorita per la vittoria del trofeo, dopo i baschi e il Manchester United. Le quote relative ai biancocelesti, che proprio insieme all’Athletic avevano totalizzato più punti di tutti nella fase a girone unico (19), si sono un po’ alzate probabilmente per via del periodo non esaltante che gli uomini di Marco Baroni hanno vissuto nelle ultime settimane.

Nell’ottavo di finale con i cechi del Viktoria Plzen, ad esempio, la Lazio ha sofferto più del previsto: all’andata i capitolini l’hanno spuntata addirittura in nove uomini grazie ad un gol di Isaksen all’ultimo respiro (1-2); nel ritorno hanno invece dovuto sudare le fatidiche sette camicie per impedire al Plzen di trascinare la doppia sfida ai supplementari (1-1). Anche in campionato la frenata è stata brusca: soltanto domenica scorsa Romagnoli e compagni hanno messo fine ad un digiuno di successi che durava da un mese – in mezzo pure il clamoroso tonfo di Bologna (5-0) – aggiudicandosi l’importantissimo scontro diretto con l’Atalanta, castigata 1-0 a domicilio (sempre Isaksen). A Bergamo la Lazio ha tenuto la porta inviolata per la prima volta dopo otto partite e, aspetto ancora più importante, è tornata a sentire nuovamente profumo di quarto posto.

Lazio, occhio al sintetico

Il modo migliore per prepararsi alla trasferta nella remota Bodo, ai confini del Circolo polare artico, lì dove gli odiati cugini della Roma nella stagione 2021-22 rimediarono una delle sconfitte più pesanti della loro storia, venendo strapazzati 6-1 dai norvegesi, allora semisconosciuti.

Ed invece da quella partita il Bodo/Glimt di strada ne ha fatta tanta, dimostrando di essere diventato una bella realtà a livello continentale. Guidato sempre dallo stesso tecnico, Kjetil Knutsen, il club scandinavo ha saputo rilanciare il progetto nonostante le inevitabili cessioni e si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale della seconda manifestazione d’Europa. I gialli hanno già giocato 4 gare nella fase ad eliminazione diretta, eliminando prima gli olandesi del Twente e poi i greci dell’Olympiacos. Impressionanti i numeri fatti registrare nelle gare casalinghe, dove il Bodo “sfrutta” le peculiarità del sintetico: 5 vittorie su 6 davanti al proprio pubblico e 3 o più gol segnati in quattro occasioni (24 in totale, nessuno ne ha segnati di più). La squadra di Knutsen è a punteggio pieno (2 successi su 2) pure nel campionato norvegese, che è appena ricominciato.

Contro la Lazio sarà assente il centrocampista Fet, infortunato, ma i biancocelesti dovranno fare attenzione ai tre attaccanti – oltre a Hogh e Blomberg, c’è anche l’ex milanista Hauge – ed all’esperto centrocampista Saltnes. Baroni, dal canto suo, deve fare a meno dello squalificato Rovella e di Nuno Tavares, di nuovo alle prese con problemi fisici. Dubbi sulla presenza di Romagnoli, fermato dall’influenza a Bergamo. In attacco è duello tra Dia e Noslin: solo panchina per il convalescente Castellanos.