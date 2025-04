Pronostico Legia Varsavia-Chelsea: c’è sempre una prima volta

Legia Varsavia-Chelsea è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

In corsa per un posto nella prossima Champions League, cosa che non succedeva da diverso tempo dentro il Chelsea, Maresca sa benissimo che vincere la Conference League, e la sua squadra è decisamente quella favorita, potrebbe regalargli una grande soddisfazione. Un trofeo europeo non è cosa da tutti portarlo a casa. E diciamo che la sua squadra ha delle buone possibilità di chiudere la stagione con questo titolo.

Anche per via degli impegni che il Chelsea dovrà affrontare in Premier League nelle prossime settimane, è meglio cercare di chiudere i conti (ampie possibilità di farlo) già nel match d’andata, in trasferta, contro il Legia Varsavia. C’è sempre una prima volta, abbiamo titolato questo articolo, per un motivo: queste due squadre nel corso della loro storia non si sono mai affrontate e siamo sicuri che, difficilmente, lo faranno negli anni futuri. Perché se è normale vedere il Chelsea in Europa (e magari in altre competizioni molto più importanti) è del tutto inusuale vedere la squadra padrona di casa arrivare fino a questo punto di una qualsiasi manifestazione europea.

Detto questo, e mettendo in evidenza il fatto che il Chelsea nel corso della sua straordinaria storia ha giocato partite del genere – anche molto più importanti – possiamo tranquillamente affermare che la squadra ospite si prenderà la vittoria con annesso pass per la qualificazione alle semifinali. La gara di ritorno tra una settimana a Stamford Bridge dovrebbe essere una semplice formalità.

Come vedere Legia Varsavia-Chelsea in diretta tv e streaming

La sfida Legia Varsavia-Chelsea, valida d'andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. La Conference League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Inizierà a martellare subito il Chelsea, con la voglia di prendersi la qualificazione già in questa sfida e certificarla nel match di ritorno. Sfida da 2 secco. Magari con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Legia Varsavia-Chelsea

LEGIA VARSAVIA (4-3-3): Tobiasz; Wslozek, Ziolokwski, Pankov, Vinagre; Elitim, Augustinyak, Morishita; Chodyna, Skurhin, Luquinhas.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3