Pronostico Lione-Manchester United: Europa League ancora di salvataggio

Lione-Manchester United è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Europa League sembra essere diventata la comfort zone per un Manchester United che in patria, come del resto era già avvenuto negli ultimi anni, ha deluso fortemente le aspettative. Al punto che l’unico modo per salvare la stagione e non andare incontro al fallimento totale è vincere questa coppa, anche perché soltanto in caso di successo i Red Devils riusciranno a disputare il prossimo anno la Champions League (e le coppe europee in generale, visto che a sette giornate dalla fine della Premier League sono tredicesimi e distanti ben 12 lunghezze dal settimo posto, l’ultimo utile per non rimanere fuori da tutto).

In questa manifestazione invece lo United si è tutto sommato dimostrato all’altezza. Dopo aver chiuso al terzo posto il girone unico, totalizzando un punto un meno delle prime due (Lazio e Athletic Bilbao), negli ottavi di finale la squadra di Ruben Amorim non ha lasciato scampo alla temibile Real Sociedad: evitata la sconfitta in terra basca (1-1), ad Old Trafford lo United ha sfoderato forse la sua miglior prestazione stagionale, rifilando quattro gol agli iberici (4-1), con tanto di tripletta di capitan Bruno Fernandes, una delle poche “luci” in un’altra annata da incubo. Tra la semifinale e i Red Devils, reduci dal pareggio a reti bianche nel derby con il Manchester City – seconda partita di fila senza segnare dopo la sconfitta per 1-0 in casa del Forest – adesso c’è il Lione di Paulo Fonseca, altro avversario da prendere con le pinze.

Il Lione ha il secondo miglior attacco

I Gones, con pieno merito, sono tornati tra le prime 8 di questa competizione dopo 3 anni: nell’edizione 2021-22 la loro avventura in Europa League si concluse ai quarti, per giunta contro un’altra inglese, il West Ham.

Settimo nella fase a girone unico, il Lione è riuscito ad evitare gli spareggi grazie ad uno score di 4 vittorie, tre pareggi e una sconfitta. La dimostrazione di forza, tuttavia, gli uomini di Fonseca l’hanno data negli ottavi, strapazzando i rumeni dell’FCSB (1-3 all’andata a Bucarest e 4-0 al ritorno in Francia). Sette gol complessivi che hanno consentito al Lione di diventare la seconda squadra più prolifica di quest’Europa League (23 reti) dopo il Bodo/Glimt. In Ligue 1 i Gones sono in piena corsa per il terzo posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League: sabato scorso hanno vinto un importante scontro diretto con il Lille (2-1) ed hanno rosicchiato 3 punti al Monaco, ora distante solo due lunghezze.

Fonseca ha l’intera rosa a disposizione per la gara d’andata: in attacco il georgiano Mikautadze sarà preferito sia a Lacazette che a Nuamah, autore di una doppietta nel ritorno con l’FCSB. Numerose assenze, al contrario, per Amorim: in Francia non ci saranno gli infortunati Mainoo, Diallo, Lisandro Martinez, Heaton, Shaw, Evans e Yoro. In dubbio infine Maguire e Mount.

Come vedere Lione-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Manchester United è in programma giovedì alle 21:00 al Groupama Stadium di Lione, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una sconfitta in nove gare di Europa League per il Lione, ancora imbattuto invece il Manchester United. Per i Red Devils è una delle partite più importanti dell’anno, visto che ormai conta fare bene solo in questa competizione, ma Bruno Fernandes e compagni dovranno fare attenzione ad un Lione che è cresciuto sotto la gestione Fonseca e che soprattutto trova con grande facilità la via del gol. Non è da escludere un risultato positivo dei transalpini, tenendo conto pure delle tante assenze dello United: previsti almeno 3 gol totali.

Le probabili formazioni di Lione-Manchester United

LIONE (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Veretout; Cherki, Tolisso, Fofana; Mikautadze.

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Onana; de Ligt, Lindelöf, Mazraoui; Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Zirkzee, Höljund, Garnacho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2