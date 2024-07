Hansa Rostock-Lazio, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Hansa Rostock-Lazio, scende in campo la rinnovata squadra di Baroni: dove vedere la partita in diretta tv e streaming, i pronostici.

Sarà una Lazio in gran parte rivoluzionata quella che si presenterà ai nastri di partenza del nuovo campionato di Serie A, a partire dalla guida tecnica affidata a Marco Baroni, autore di una salvezza miracolosa alla guida del Verona. Non ci sono più Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile, che hanno fatto da colonna portante della squadra nelle ultime stagioni, è andato via anche Kamada.

Sul fronte arrivi la lista finora è lunga ed è destinata ad aumentare: Nuno Tavares, Castrovilli, Tchaouna e Noslin. I tifosi finora non hanno apprezzato le scelte del presidente Lotito, nuovamente contestato, ma come al solito sarà il campo il giudice supremo. Di sicuro i punti interrogativi non mancano dopo tutti questi cambiamenti.

Terminato, non senza polemiche, il ritiro di Auronzo di Cadore, la Lazio si sposterà in Germania per giocare la prima amichevole internazionale della sua pre-season. All’Ostseestadion avversaria della squadra di Marco Baroni sarà l’Hansa Rostock, formazione retrocessa lo scorso anno dalla seconda alla terza divisione tedesca.

Non un’avversaria insormontabile, ecco perché la Lazio nonostante tutte le attuali problematiche non dovrebbe comunque faticare più di tanto a centrare la vittoria.

Come vedere Hansa Rostock-Lazio e le altre amichevoli dei biancocelesti

Hansa Rostock-Lazio, in programma sabato 27 luglio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Dopo la parentesi tedesca, i biancocelesti torneranno ad affrontare una squadra italiana: sabato 3 agosto alle ore 20:45 ci sarà l’amichevole al Benito Stirpe contro il Frosinone, retrocesso in Serie B all’ultima giornata dello scorso anno,

A seguire la squadra di Baroni affronterà gli inglesi del Southampton. La partita contro il club neopromosso in Premier League si giocherà in Inghilterra il 7 agosto alle 20:30. Il piano delle amichevoli si concluderà con la sfida contro il Cadice il 10 agosto in terra spagnola.

Il pronostico

La Lazio è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3