Pronostico Psg-Angers: prima volta in Europa quest'anno

Psg-Angers è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un punto in sette gare per vincere lo scudetto. Sì, avete letto bene. Manca solamente un punto al Psg per laurearsi campione di Francia. E ne aveva già parlato Luis Enrique la scorsa settimana, sottolineando come sognasse, appunto, la possibilità di conquistare il titolo appunto tra le mura amiche. La vittoria del Monaco lo scorso weekend lo ha accontentato.

Un punto e tutti felici. Macché: il Psg non vuole lasciare nulla, nemmeno le briciole, almeno fino a quando non sarà certo di aver vinto. Nella settimana la formazione parigina si è presa anche la finale della Coppa di Francia e sogna, anche, di arrivare in semifinale di Champions League. Il merito di tutto questo è di un tecnico preparato, uno dei migliori in Europa, che ha deciso di rompere totalmente con il passato iniziando un percorso diverso. Quello di una squadra fatta di giovani con voglia di riscatto e che avevano nel corso degli anni precedenti mostrato molte qualità tecniche. Il progetto è riuscito in maniera clamorosa e forse nessuno si aspettava con questa velocità. In gioco su tutti i fronti.

La prima festa in Europa, insomma. Contro l’Angers crediamo che un po’ di turnover verrà giustamente fatto perché all’orizzonte c’è la massima competizione europea da giocare, ma nonostante questo la festa non verrà rimandata. Tutto pronto, lo champagne è in frigo da un pezzo.

Come vedere Psg-Angers in diretta tv e in streaming

La sfida Psg-Angers, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

La voglia di chiudere definitivamente i conti è tanta dentro il Psg. Quindi vittoria assicurata dei parigini contro un Angers che farà solamente da contorno ad una festa pronta da tantissimo tempo. Il match dovrebbe essere una vera formalità: gara da almeno tre reti complessive. E un gol degli ospiti.

Le probabili formazioni di Psg-Angers

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Neves, Ruiz; Dembele, Doue, Barcola; Ramos.

ANGERS (4-2-3-1): Fofana; Arcus, Bamba, Lefor, Hanin; Aholou, Belbekla; Allievinah, Belkhidim, El Melali; Lepaul.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1