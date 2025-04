Pronostico Reggiana-Cremonese: ultima spiaggia per entrambe

Reggiana-Cremonese è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quasi un’ultima spiaggia per entrambe. Che oggettivamente non arrivano a questo match nel migliore dei modi. La Reggiana cercherà di rendere meno amaro il ritorno in campo dopo la legnata presa nel derby contro il Sassuolo (5-1); la Cremonese, invece, si deve rifare dall’inaspettato 2-2 in casa, in rimonta, contro il Cittadella. Una partita che era assolutamente da vincere.

Ma perché un’ultima spieggia? Di certo non lo diciamo noi ma è la classifica del campionato di Serie B che mette in evidenza questa cosa. Partiamo dai padroni di casa: trentadue punti, gli stessi della Sampdoria, che in questo momento vorrebbero dire retrocessione senza nemmeno passare dai playout visti gli scontri diretti. La squadra di Stroppa, invece, di punti ne ha 49, è al quarto posto in classifica, e vincendo si potrebbe prendere una delle ultime possibilità di cercare ancora il terzo posto, occupato dallo Spezia. Ma non solo, è questo è un dato imminente, non farsi riprendere né dal Catanzaro e nemmeno dalla Juve Stabia che spingono alle spalle con soli tre punti indietro. Diciamolo quindi: la partita ha un valore enorme per entrambe.

Non perde dal 2 febbraio in trasferta la Cremonese. Era il match contro la Salernitana. E non avrebbe meritato di perdere. Quindi, Stroppa, sa gestire queste gare lontane dalle mura amiche. Anche la Reggiana in casa ha un buon ruolino, però è evidente che la squadra ospite sia qualitativamente molto più forte e ha maggiore carattere. Alla fine, insomma, c’è una squadra favorita.

Il pronostico

Ci sta la vittoria della Cremonese. Anche perché il momento della Reggiana è sicuramente difficile, nonostante il cambio di allenatore con l’arrivo di Dionigi al posto di Viali. La sfida non dovrebbe regalare chissà quale spettacolo, quindi in un match da meno di tre reti complessive l’affermazione ospite è sicuramente da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Reggiana-Cremonese

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Sampirisi, Meroni, Sosa, Libutti; Ignachitti, Reinhart, Sersanti; Marras, Vido, Portanova.

CREMONESE (3-4-2-1): Fulignati; Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Dentello Azzi; Jonhsen, Vandeputte; De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1