Pronostico Al Hilal-Al Nassr: Pioli rischia il posto

Al-Hilal-Al Nassr è una partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni e pronostici

Pioli rischia il posto. Sì, perché in caso di mancata vittoria, l’Al Nassr, potrebbe decidere per il cambio di tecnico. La squadra guidata dal tecnico italiano è terza in classifica e, l’ex Milan – accostato con molta insistenza alla Roma nel corso degli ultimi giorni – è nel mirino perché in una delle ultime uscite si “è permesso” di sostituire Cristiano Ronaldo.

Tutto questo, aggiunto al fatto che l’Al Nassr è fuori dalla corsa al campionato, potrebbe far capitolare tutto con largo anticipo e nemmeno far attivare quella clausola che ci sarebbe nel contratto che farebbe liberare il tecnico emiliano alla fine di questa stagione. Insomma, da quelle parti ci si gioca il futuro e non solo.

Sono sei i punti che dividono le due squadre in classifica a favore dei padroni di casa. All’andata è finita in pareggio e la scoppola, l’Al Nassr, l’ha presa soprattutto nella finale di Supercoppa dell’anno scorso quando hanno perso 4-1. Non c’è Ronaldo che tenga, in poche parole. L’Al-Hilal è molto più forte e c’è la netta sensazione, ma non solo quella, che si possa prendersi l’intera posta in palio e sì, in questo caso, rimanere in corsa per la vittoria del campionato.

In casa è un rullo compressore. Solamente una sconfitta in campionato in questa stagione datata poche settimane fa. Per il resto quasi tutte vittorie e qualche sporadico pareggio. Evidente che il fattore campo potrebbe decisamente fare la differenza in questo match.

Dove vedere Al-Hilal-Al Nassr in diretta tv e in streaming

La sfida Al-Hilal-Al Nassr, valida per la ventiseiesima giornata del campionato saudita, è in programma venerdì alle 20:00. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

La vittoria dell’Al-Hila è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Entrambe le formazioni troveranno la via della rete, su questo abbiamo pochi dubbi. E nemmeno sul fatto che l’Al-Hilal, alla fine del match, gioirà per una vittoria abbiamo dubbi. E Pioli potrebbe essere cacciato in anticipo.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al Nassr

AL HILAL (4-2-3-1): Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, Al Harbi; Neves, Kanno; Kaio Cesar, Malcon, Al Dawsari; Marcos Leonardo.

AL NASSR (4-4-2): Bento; Quashee, Simakan, Lajami, Al Najdi; Angelo, Al Hassan, Brozovic, Mane; Duran, Ronaldo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1