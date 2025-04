Pronostico Everton-Arsenal: con le big non c’è niente da fare

Everton-Arsenal è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tutto come previsto nel turno nel mezzo della settimana: vittoria dell’Arsenal in casa contro il Fulham, sconfitta dell’Everton nel derby contro il Liverpool. Con le big, la squadra blu dei Friedkin, non riesce a cambiare passo. Anche se ha fatto sudare le proverbiali sette camicie agli uomini di Slot. Parliamo pur sempre di una stracittadina.

Detto questo, l’Everton, già sabato torna in campo per un altro big match, questa volta contro la squadra seconda della classe guidata da Arteta che sì, la prossima settimana giocherà in Champions, ma visto che il Nottingham dietro spinge, non può permettersi passi falsi in campionato per non rischiare di perdere almeno il secondo posto. Che conta relativamente poco, la qualificazione alla prossima massima competizione europea è praticamente cosa fatta, ma perdere una posizione contro una squadra costruita per altri obiettivi non è di certo il massimo, nemmeno per il biglietto da visita che poi dovrebbe essere mostrato.

Non perde dal 5 febbraio, l’Arsenal, fuori casa. Era la sfida contro il Newcastle in Coppa di Lega. Mentre l’Everton, tra le mura amiche, non riesce a prendersi i tre punti addirittura dal primo febbraio, quando vinse senza problemi contro il Leicester che già allora era quasi sicuro della retrocessione. E poi c’è un dato: contro le Big, i blu del Merseyside fanno una fatica tremenda. E l’Arsenal, lo sappiamo, e lo rimarchiamo, è una delle big del massimo campionato inglese anche se sarà piena zeppa di infortuni per il match di sabato e qualche scelta diversa, in vista della Champions, Arteta la farà sicuramente.

Come vedere Everton-Arsenal in diretta tv e in streaming