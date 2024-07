Roma-Tolosa, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Roma-Tolosa si giocherà a Trigoria a porte chiuse sabato alle 18: dove vedere la partita in diretta tv e streaming, i pronostici.

Il precampionato della Roma non è stato finora esaltante. La squadra di De Rossi è ancora un cantiere aperto, ci sono parecchie operazioni di calciomercato ancora da perfezionare e viste anche le assenze dei nazionali finora in campo si sono visti pochissimi calciatori che saranno verosimilmente titolari nella prossima stagione.

Tra questi c’è il portiere Svilar, il terzino sinistro Angelino, il difensore Ndicka e il centrocampista Le Fée, nuovo acquisto arrivato dal Rennes. In questa situazione di emergenza l’allenatore De Rossi sta dando spazio anche ai più giovani che hanno dato delle risposte positive nella partita contro il Kosice, pareggiata col risultato di 1-1.

Il Tolosa, squadra di Ligue 1, è più avanti con la preparazione fisica. Ha già disputato due amichevoli, battendo 2-1 il Rodez e pareggiando 2-2 contro il Pau. Vista la situazione particolare della Roma, il Tolosa potrebbe approfittarne per centrare un risultato positivo.

Come vedere Roma-Tolosa e le altre amichevoli dei giallorossi

Roma-Tolosa, in programma sabato 27 luglio alle ore 18:00 a porte chiuse a Trigoria, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

La prossima amichevole dei giallorossi sarà Roma-Olympiacos, in programma sabato 3 agosto alle ore 17:00 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti. Poi ci sarà una breve tournée in Inghilterra con anche due sfide amichevoli: Coventry City-Roma martedì 6 agosto alle ore 18:00 (St. George Park di Burton-on-Trent) ed Everton-Roma sabato 10 agosto ore 18:00 (Goodison Park di Liverpool). Non sarà però una sfida targata Friedkin come sembrava nelle previsioni, visto che i proprietari della Roma si sono tirati indietro dall’acquisizione del club di Liverpool a causa della situazione debitoria.

Il pronostico

Il Tolosa potrebbe evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2