Pronostico Atalanta-Lazio: dato shock negli ultimi 11 precedenti a Bergamo

La sosta per gli impegni delle nazionali sarebbe dovuta essere un toccasana per un’Atalanta ridimensionata dalla sconfitta nello scontro diretto con l’Inter, ma la deludente prestazione offerta domenica a Firenze ha smentito questa previsione. Contro la Fiorentina, infatti, non c’è stata nessuna reazione “feroce” da parte degli uomini di Gian Piero Gasperini, affondati da una rete del viola Kean a fine primo tempo (1-0). Secondo k.o. di fila per una Dea che nel capoluogo toscano potrebbe aver detto definitivamente addio al sogno scudetto.

Sì, perché i nerazzurri sono scivolati a -9 dall’Inter capolista e li ha staccati pure il Napoli secondo: i partenopei hanno 6 punti in più. L’Atalanta dovrà pertanto iniziare a guardarsi le spalle, dal momento che Bologna (-2) e Juventus (-3) non sono poi così lontane e mancare la qualificazione alla prossima Champions dopo aver cullato per qualche tempo il sogno tricolore sarebbe una vera e propria beffa. A tal scopo la Dea ha necessità di tornare a vincere nel suo stadio, dove l’ultimo successo risale addirittura a dicembre.

Gasperini tenterà di invertire il trend nell’interessante sfida con la Lazio, altro scontro diretto con una squadra che può ancora dire la sua nella corsa al quarto posto, sebbene i biancocelesti – appena raggiunti dai cugini della Roma in sesta posizione, a quota 52 punti – abbiano frenato bruscamente da qualche settimana a questa parte. Lunedì scorso gli uomini di Marco Baroni non sono andati al di là di un pareggio con il Torino (1-1) e non hanno potuto voltare pagina dopo il clamoroso tonfo di Bologna (5-0) avvenuto prima della sosta. La Lazio non vince in campionato da più di un mese e dalla prossima settimana ricomincerà il doppio impegno: imminente la lontana ed insidiosa trasferta con il Bodo/Glimt, valida per l’andata dei quarti di finale.

Atalanta-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini sembra voler confermare il tridente formato da Lookman, De Ketelaere e Retegui nonostante non abbia fatto bene a Firenze. A centrocampo si rivede un tuttofare come Ederson, squalificato contro i viola, mentre sulle fasce si disporranno Bellanova e Zappacosta, favoriti su Cuadrado e Ruggeri. Soltanto panchina invece per Pasalic. In forte dubbio la convocazione dell’acciaccato Toloi, rimangono out Posch e Kossounou.

Dall’altro lato, Baroni a Bergamo dovrebbe poter contare su Nuno Tavares, che in settimana si è allenato con i compagni e rientrerà tra i convocati. In mezzo però non ci sarà Guendouzi, squalificato: a fare compagnia a Rovella ci penserà Vecino. Difficilmente Castellanos, in via di guarigione, potrà cominciare dal 1′: in attacco il prescelto è Dia, supportato da Isaksen, Pedro e Zaccagni.

Come vedere Atalanta-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Lazio è in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo

Il pronostico

Atalanta e Lazio sono due squadre che stanno attraversando un preoccupante periodo di flessione e che ora non possono più sbagliare per evitare di fallire anche quelli che sono gli obiettivi minimi. Dea favorita per i bookmaker ma, alla luce del rendimento casalingo – gli uomini di Gasperini non vincono in casa da dicembre – è complicato fidarsi ad occhi chiusi dei nerazzurri. La statistica che ci viene incontro è quella relativa ai gol: nelle ultime 11 partite giocate al Gewiss Stadium tra bergamaschi e capitolini ne sono stati realizzati ben 41 complessivi. Parliamo di 3,7 reti segnate di media a match.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1