Pronostico Manchester United-Manchester City: c’è profumo di “vendetta”

Manchester United-Manchester City è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per il Manchester City è, senza subbio, la peggior stagione da quando c’è Pep Guardiola al timone. Eppure il Manchester United neanche in questa circostanza riesce a far meglio degli odiati cugini. Ad otto giornate dalla fine della Premier League i Red Devils hanno 14 punti in meno dei Cityzens e difficilmente riusciranno ad essere protagonisti sulla scena continentale l’anno prossimo, a meno che non riescano a vincere l’Europa League, unica competizione che potrebbe ancora regalare delle soddisfazioni agli uomini di Ruben Amorim.

La sconfitta, l’ennesima stagionale, rimediata nell’ultimo turno infrasettimanale contro il Nottingham Forest (1-0) è stata un segnale di resa: lo United resta confinato nella parte destra della classifica, al tredicesimo posto. E con oltre 10 punti da recuperare sulla settima. Normale che nella testa del tecnico portoghese ci sia ormai soltanto la coppa: non è da escludere che nel derby possa fare qualche calcolo in vista della trasferta in programma giovedì prossimo a Lione. Il Manchester City invece deve cercare di chiudere tra le prime cinque per garantirsi quantomeno la qualificazione alla Champions League e “salvare” una stagione in cui non ha funzionato quasi nulla. I Cityzens – nel momento in cui scriviamo quinti a -1 dal Chelsea quarto – sono in piena bagarre (5 squadre nel giro di 5 punti) ma nel turno infrasettimanale sono tornati a vincere battendo il Leicester 2-0 grazie alle reti di Marmoush e Grealish.

Amorim, altro sgambetto a Guardiola?

A Old Trafford andrà in scena il terzo scontro stagionale tra Amorim e Guardiola: il tecnico lusitano ha avuto la meglio sul collega catalano sia a novembre, quando siedeva ancora sulla panchina dello Sporting, sia a dicembre nel derby d’andata, terminato 2-1 per il Manchester United, capace di rimontare i cugini negli ultimi due minuti con Bruno Fernandes e Diallo.

La speranza di Amorim è riuscire a convocare i convalescenti Mainoo e Shaw per la stracittadina. Previsto però qualche cambio rispetto a Nottingham: sulla trequarti, ad esempio, l’ex Chelsea Mount potrebbe rilevare un deludente Garnacho. Sulle fasce agiranno Dalot e Dorgu, la difesa invece sarà composta da Maguire, Yoro e de Ligt. Nel City il grande assente è ovviamente Haaland, che ne avrà per diverse settimane. Lo sostituirà l’acquisto principe di gennaio, l’egiziano Marmoush. Rivedremo dal 1′ Foden e De Bruyne, che contro le Foxes sono subentrati a gara in corso.

Come vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e in streaming

Manchester United-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il City non ha risolto i suoi problemi ma in questo momento sembra stare meglio rispetto ai cugini, “distratti” dall’unico obiettivo rimasto: l’Europa League. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo della formazione di Guardiola in una sfida che, sulla falsariga dell’andata, dovrebbe riservare almeno tre gol.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; de Ligt, Maguire, Yoro; Dalot, Bruno Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mount, Zirkzee; Hojlund.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Gvardiol, Ruben Dias, O’Reilly; Gundogan, Nico Gonzalez; Foden, De Bruyne, Grealish; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2