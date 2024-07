Un dramma dopo l’altro: per Sinner non c’è pace

Un dramma dopo l’altro per Sinner, che per via della tonsillite ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi. Ma alcuni tifosi sono contro di lui

Jannik Sinner ha deciso, per una tonsillite, di rinunciare alle Olimpiadi di Parigi. Consigliato dai medici il tennista italiano è stato quasi costretto a rinunciare al torneo francese. Lo ha annunciato ufficialmente con un post sui propri profili social. E subito i commenti si sono sprecati.

Diciamo che dopo i problemi fisici avuti a Wimbledon, con un po’ di vacanza insieme alla nuova compagna, ci si aspettava la sua presenza: l’Italia adesso perde nettamente la possibilità di una medaglia perché il numero uno al mondo della classifica Atp era destinato ad arrivare in fondo. Ma, come detto, non sono pochi quelli che hanno iniziato a fare polemica contro di lui. E andiamo a vedere gli utenti di X, in questo caso, cosa pensano dello stato di salute e in generale della gestione dell’azzurro.

Sinner, un altro dramma

“Roland Garros , Anca. Wimbledon, Giramenti di testa. Olimpiadi, Tonsillite. Ci fosse un torneo importante a Lourdes, Sinner avrebbe problemi di salute pure lì” è un commento di un utente. Ma non è l’unico come detto. Qualcuno ha pubblicato poi le foto della sua vacanza in Sardegna scrivendo: “La febbre, sicuramente”, visto che Jannik una settimana fa era come detto insieme alla compagna in uno dei mari più belli dell’Italia e non solo.

https://x.com/tomasbelf/status/1816131158783996117

“C’è chi gioca Wimbledon con un menisco operato 27 giorni prima e arriva in finale e chi per una tonsillite salta le olimpiadi. Bah”. Questo è il pensiero di un altro utente, riferendosi ovviamente a Djokovic che ha partecipato allo Slam londinese dopo un’operazione. “Non credo stesse morendo di tonsillite. Andare a Parigi per vivere un villaggio olimpico pieno di atleti, feste…hai 20 anni quando ti ricapitano. Era un ambasciatore del paese stesso da tutti. Poteva decidere lunedì se giocare o meno , ma non esserci. Boh”. Eccoci, commenti di questo tenore ce ne sono diversi sui social. Non tutti quindi l’hanno presa benissimo. Ma Sinner ha dimostrato già una volta di avere le spalle belle larghe e di saper gestire la situazione. Speriamo, tutti noi, che si possa riprendere davvero presto.