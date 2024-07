Olimpiadi Parigi 2024, altri due pronostici sulle medaglie d’oro nel nuoto

Olimpiadi Parigi 2024, due pronostici sulle medaglie d’oro nel nuoto: 200 metri stile libero femminile e 800 metri stile libero maschile.

Passata già in rassegna una delle gare più attese nel nuoto, quella dei 100 metri stile libero maschile, passiamo ai 200 metri stile libero femminile e agli 800 metri stile libero maschile.

I 200 metri stile libero femminili sembrano essere una sfida a due tra la campionessa olimpica in carica australiana Ariarne Titmus e la compagna di allenamento Mollie O’Callaghan.

Il regno mondiale di Mollie O’Callaghan, che il 26 luglio 2023 a Fukuoka aveva spodestato Federica Pellegrini dal record femminile più longevo (da 1’52″98 a 1’52″85), è durato meno di un anno. Alle selezioni olimpiche dell’Australia a Brisbane, proprio Ariarne Titmus ha infatti abbassato ancora di più il record a 1’52″23.

In una recente intervista, Titmus ha ammesso che mai in passato si era preparata per una gara di nuoto come fatto per questa Olimpiade. Per questo motivo è la candidata numero uno alla vittoria della medaglia d’oro.

Il pronostico per la gara degli 800 metri stile libero maschile

La gara degli 800 metri stile libero maschile sarà uno spettacolo assoluto con il campione olimpico Bobby Finke e il campione del mondo irlandese Daniel Wiffen tra i principali favoriti. Manca il campione del mondo dell’anno scorso Ahmed Hafnaoui, e la medaglia d’argento di Fukuoka, Sam Short, sarà l’uomo da battere.

Short a causa di alcuni problemi di salute non ha potuto gareggiare al meglio nelle prove australiane, ma è comunque arrivato secondo dietro Elijah Winnington sia nei 400 che negli 800 metri a Brisbane. Con il miglior tempo in assoluto, ottenuto ai Mondiali di Fukuoka, e superato il problema che lo ha debilitato nelle prove, Sam Short si candida a vincente di questa gara a una gran bella quota di 3.20 su Bet365.