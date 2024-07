AZ-Atalanta, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

AZ-Atalanta, test europeo per la squadra allenata da Gasperini: dove vedere la partita in diretta tv e streaming, i pronostici.

La vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta non deve rappresentare in alcun modo un punto d’arrivo per la squadra allenata da Gasperini. Deve e può essere un punto di partenza per provare a raggiungere traguardi ancora più prestigiosi. E l’andamento del calciomercato, senza nessuna smobilitazione, conferma come la società abbia ancora fame di successi.

Un altro trofeo da vincere è in arrivo a brevissimo: la finale della Supercoppa Europea contro il Real Madrid di Ancelotti in programma il 14 agosto a Varsavia rappresenta una sfida complicata quanto affascinante, in cui però non parte assolutamente battuta. E per prepararla al meglio l’Atalanta si preparerà con un’altra sfida amichevole dal sapore europeo contro gli olandesi dell’AZ.

Come vedere AZ-Atalanta e le altre amichevoli dei nerazzurri

AZ-Atalanta, in programma sabato 27 luglio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il mese di agosto dell’Atalanta ha poi in programma altri due impegni ravvicinati prima della finale di Supercoppa Europea: il 4 agosto, con calcio d’inizio alle ore 18, antipasto di Serie A contro il Parma allo Stadio Tardini. Cinque giorni più tardi, precisamente il agosto, l’Atalanta volerà ad Amburgo per affrontare i tedeschi del St. Pauli nell’ultima sfida prima di quella ben più importante contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il pronostico

L’Atalanta è favorita per la vittoria in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2