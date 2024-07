Berrettini show, scala la classifica: è tra i primi 20

Berrettini show: il tennista romano sembra essere tornato quello della finale di Wimbledon. Sta scalando la classifica. Tra i primi 20

Matteo Berrettini sta riuscendo a rimettersi in sesto dopo un periodo, assai lungo, di appannamento. Il tennista azzurro quest’anno ha vinto due tornei e sta facendo rivedere quanto di buono si era detto sul suo conto. In finale a Wimbledon, per dirla tutta, non è che ci si arriva per caso e senza dubbio l’obiettivo, adesso, è quello di cercare di scalare di nuovo le posizioni nella classifica Atp. Diciamo che ci sono tutti i modi per riuscirci.

Adesso, dopo la vittoria della scorsa settimana, è tornato al numero 50 della classifica mondiale scalando una trentina di posizioni. Ma non basta per uno come lui, che vuole a tutti i costi rimanere in alto, restare tra quelli che contano. Ritornare tra quelli che contano. E in questo momento manda sensazioni positive, di quelle che possono aiutare, eccome, anche i commentatori del tennis a inquadrarlo in un altro modo. Andiamo a vedere quali sono.

Berrettini show, le parole di Martucci

Uno dei più importanti giornalisti sotto questo aspetto è Vincenzo Martucci de Il Messaggero. L’esperto cronista ha parlato a Radio 24, dando un quadro importante per Berrettini. Che sì, al momento è cinquantesimo al mondo, ma forse vale davvero molto di più per quello che è riuscito a fare nel corso dell’ultimo periodo. Ma andiamo a leggere insieme quelle che sono state le sue parole.

“Berrettini è un numero 50 con asterisco, in questo momento vale i 20 del mondo per come sta giocando. Poi vedremo come rientreranno i tennisti dalle Olimpiadi”. Questo il commento di Martucci, che non può fare altro che piacere a Matteo in questo momento così felice della sua vita. Sì, perché dopo tutto quello che ha passato, con infortuni e tutto il resto che non gli hanno permesso di essere in forma, adesso spera che tutto può andare per il verso giusto. E noi tutti siamo con lui, ovviamente. Un tennista del genere merita tutto quello che la sfortuna in questi anni gli ha tolto.