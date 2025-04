Scommesse in sala VAR: la massima serie nella bufera

Calcioscommesse, un nuovo scandalo si abbatte sulla massima serie: le immagini, nitidissime, rendono perfettamente l’idea di cosa sia accaduto.

Non si è reso conto del fatto che le telecamere, in quel frangente, stessero inquadrando proprio lui. E che le immagini sarebbero state sufficientemente nitide da mostrare chiaramente cosa ci fosse sullo schermo del suo smartphone. Non poteva sapere, dunque, che, da lì a breve, si sarebbe ritrovato al centro di uno scandalo che ha già raggiunto dimensioni epiche.

Ancora una volta c’entrano le scommesse nel mondo del calcio, ma la storia in questione, in questo caso, non arriva dall’Italia. Arriva, bensì, dalla Bulgaria, Paese in cui è diventato virale, nelle scorse ore, un video che non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Protagonista della vicenda non è un giocatore, ma un operatore che si occupa di gestire, da un punto di vista tecnico, le immagini VAR e AVAR. L’uomo, nei giorni scorsi, ha affiancato gli arbitri Volen Chinkov e Stoyan Arsov durante la sfida tra CSKA e Lokomotiv Sofia.

La partita, valida per la 27esima giornata di First League, la massima serie del campionato bulgaro, si è conclusa con il risultato di 1-0 per i padroni di casa. Il punto, però, non è questo. Il problema è legato, semmai, a quanto accaduto in sala VAR poco prima che la partita avesse inizio. È stato in quel momento che, inaspettatamente, le telecamere hanno indugiato sulla sala e mostrato al mondo cosa stesse accadendo in quella cabina.

Beccato dalle telecamere in sala VAR: stava facendo proprio quello

Le immagini televisive sono chiare: l’operatore VAR, incaricato di aiutare gli arbitri in fase di selezioni delle immagini, è stato sorpreso mentre consultava dal suo smartphone nientepopodimeno che un sito di scommesse.

❗PILLADO APOSTANDO❗

En la Liga de Bulgaria, el técnico de imágenes (un auxiliar externo que no es árbitro) fue pillado en la cabina del VAR en pleno partido entrando desde su celular a una plataforma de apuestas deportivas ¡Ninguna Liga debe permitir moviles en la sala VOR!❌ pic.twitter.com/3QeUbOOeKg — Jose Borda (@Borda_analista) April 3, 2025



I tifosi, già sintonizzati per godersi la sfida tra CSKA e Lokomotiv Sofia, hanno intuito subito cosa stesse facendo. E, in men che non si dica, erano già sui social network, pronti a manifestare il proprio dissenso – in alcuni casi addirittura il disprezzo – nei confronti delle immagini che erano appena passate sul piccolo schermo. Lo stesso tecnico si è accorto, guardando lo schermo, di essere al centro dell’inquadratura, ed è evidente che ne sia rimasto sorpreso.

La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è una. Gli utenti, arrabbiatissimi per questa scoperta, non possono fare a meno di chiedersi su quale partita stesse scommettendo l’operatore. Sono arrabbiati, chiedono che giustizia venga fatta e che l’uomo venga punito, con il licenziamento immediato, per quello che ha fatto.