Pronostico Lecce-Venezia: in Serie A non è mai accaduto

Lecce-Venezia è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Iniziano a pesare come macigni i punti negli scontri salvezza, come questo delicatissimo Lecce-Venezia. Per i lagunari, penultimi a quota 20 punti, è probabilmente una delle ultime occasioni per rientrare in corsa. I salentini invece ad oggi sarebbero salvi – di punti ne hanno 25 e sono quartultimi – ma vengono da ben 5 sconfitte di fila che, oltre a far vacillare la panchina di Marco Giampaolo, hanno riportato pessimismo ed insicurezze in un gruppo che fino a pochi mesi fa sembrava aver tutto per ambire ad una salvezza tranquilla.

Le cause di questa crisi non possono essere attribuite solamente al calendario: sì, i giallorossi hanno affrontato tre squadre in lotta per l’Europa come Fiorentina, Milan e Roma ma i tre punti non sono arrivati neppure contro dirette concorrenti come Monza oppure Genoa. Nel 2025 il Lecce ha battuto solo Empoli e Parma, in entrambe le occasioni in trasferta: il fattore “Via del Mare” da un po’ di tempo è praticamente inesistente, visto che da ottobre in poi davanti al proprio pubblico hanno avuto la meglio solo sul Monza. Il Venezia invece non assapora la gioia della vittoria addirittura dallo scorso 22 dicembre: da allora 7 pareggi e 6 sconfitte per gli uomini di Eusebio Di Francesco, capaci di segnare a malapena un gol (su rigore) negli ultimi sette turni di campionato. Già, perché mentre la difesa è stata in grado di tenere a bocca asciutta squadre come Lazio, Atalanta e Napoli, l’attacco ha sostanzialmente smesso di segnare. Un problema che l’ex allenatore della Roma dovrà risolvere al più presto se vuole evitare la retrocessione.

Lecce-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

La buona notizia, per Giampaolo, è che con il Venezia avrà a disposizione l’intera rosa, escluso il lungodegente Marchwinski. I dubbi del tecnico giallorosso sono a centrocampo e in attacco: Ramadani è in ballottaggio con Berisha, mentre Karlsson insidia Tete Morente nel tridente offensivo.

Di Francesco ritrova Sverko e Nicolussi Caviglia, ma solo l’ex Juventus partirà dal 1′: a lui sarà affidata la regia, circondato da Kike Perez e Busio. Sulle fasce Zerbin ed Ellertsson, in avanti il tandem Fila-Oristanio. In forte dubbio la presenza di Duncan, alle prese con dei problemi fisici.

Come vedere Lecce-Venezia in diretta tv e in streaming

Lecce-Venezia, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Via del Mare” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lecce sempre vincente al “Via del Mare” contro il Venezia in Serie A, ma più in generale i salentini in massima serie non hanno mai perso con gli arancioneroverdi. Trend che potrebbe proseguire all’interno di un match che si profila bloccato per larghi tratti, dal momento che un’eventuale sconfitta rischia di essere una mazzata per entrambe. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Venezia

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0