Pronostici Empoli-Cagliari e Torino-Verona: è tutto scritto

Empoli-Cagliari e Torino-Verona è una partita della trentunesima giornata di Serie A: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Giustamente, D’Aversa, ha deciso di lasciare perdere la Coppa Italia – il tre a zero subito in casa dal Bologna è una sentenza – per pensare al campionato e, ad una salvezza, che deve essere raggiunta da una squadra che in questo momento sarebbe in B. Due punto dietro al Lecce per i toscani che, contro il Cagliari, sanno che una vittoria potrebbe valere doppio.

Non vince dal giorno dell’Immacolata l’Empoli: contro il Verona in trasferta. E in casa un’affermazione manca da tantissimo tempo e crediamo che l’appuntamento verrà ancora rimandato. Sì, gli isolani di Nicola, stanno bene, e per quello che stanno facendo vedere soprattutto in trasferta in questa stagione – squadra tatticamente molto attenta che concede abbastanza poco – possono sicuramente uscire indenni dal Castellani. Tranne contro la Juventus (in Coppa Italia) solo sconfitte di misura. E l’Empoli non ha la forza, né fisica né tecnica, di riuscire a prendersi tre punti.

Il Torino, invece, dopo l’ottimo pareggio contro la Lazio, parte con i favori del pronostico rispetto al Verona che viene da due risultati utili di fila. Sono cinque quelli della squadra di Vanoli che, nel 2025, ha perso solo una volta a Torino e in pieno recupero su autorete. Una quadratura importante dei granata che, avendo raggiunto la salvezza da diverso tempo, vogliono togliersi qualche soddisfazione da qui alla fine dell’anno. E la vittoria contro il Verona ci può stare. Le qualità tecniche sono differenti e il fatto di giocare senza chissà quali pensieri farà la differenza.

Come vedere Empoli-Cagliari e Torino-Verona in diretta tv e in streaming

Empoli-Cagliari e Torino-Verona, in programma domenica alle 15:00, verranno trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e 1.73 su Snai. Il pareggio tra Empoli e Cagliari invece ha un valore di 3.05 volte la posta su tutti i bookmaker citati prima.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Difficilmente l’Empoli, per quanto vi abbiamo raccontato prima, riuscirà a prendersi una vittoria contro il Cagliari. Altamente probabile che questo match possa finire in pareggio. Un punto che permetterebbe alla squadra di Nicola di avvicinare la salvezza. Scontro diretto ben indirizzato.

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; De Sciglio, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Prati, Luvumbo; Viola; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico

Torino favorito che, senza pensieri di classifica, si potrebbe prendere tre punti importantissimi per raggiungere l’obiettivo stagionale che, adesso, è diventato almeno quello di fare 50 punti. Salvezza raggiunta da un pezzo e possibilità di divertirsi da qui alla fine dell’anno. Per il Verona, invece, zero punti.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic; Walukievicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Berdene, Bradaric; Sarr, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1