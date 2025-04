Pronostici Catanzaro-Bari e Palermo-Sassuolo: finiscono allo stesso modo

Catanzaro-Bari e Palermo-Sassuolo sono partite della trentaduesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La vittoria della Cremonese nell’anticipo di venerdì, costringe il Catanzaro di Caserta a cercare solamente la vittoria in casa contro il Bari per non perdere del tutto il treno del quarto posto. I giallorossi, che così come successo lo scorso anno stanno disputando una grandissima stagione, non vogliono in nessun modo perdere terreno. Anche se non sarà semplice contro i pugliesi.

Voglia di riscatto dopo la sconfitta contro la Carrarese per il Bari, che è uscito fuori dalla zona playoff appunto dopo gli zero punti conquistati la scorsa settimana. Ma il Catanzaro, in casa, è una squadra che sbaglia raramente. Quindi la vittoria dei calabresi ci pare abbastanza scontata.

Palermo-Sassuolo invece è una gara che non ci concede la possibilità di fare un pronostico secco. Sono due formazioni che hanno delle qualità importanti e, siccome i neroverdi ormai hanno la Serie A in tasca dopo un solo anno di purgatorio, possono anche concedersi qualche passo falso. Difficile pensare, comunque, che il Palermo possa riuscire nel colpo grosso. Meglio dire che, così come succederà nell’altra partita analizzata in questo articolo, il match potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Ecco perché finiranno tutte allo stesso modo: segneranno le quattro formazioni impegnate in questi due confronti.

Il pronostico di Catanzaro-Bari

Almeno un gol per squadra e Catanzaro vincente. Calabresi che in casa fanno paura a tutti e che vogliono rimanere agganciati al treno che potrebbe regalare alla fine della regular season il quarto posto.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Situm, Pompetti, Petriccione, Pagano, Quagliata; Iemmello, Biasci.

BARI (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Olivieri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval; Pereiro, Favilli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Il pronostico di Palermo-Sassuolo

Anche in questo caso un gol sia per il Palermo sia per il Sassuolo. Ed è il pareggio il risultato più probabile vista la situazione di classifica delle due formazioni in campo.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccherini; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Pierangolo; Ghion, Boloca, Volpato; Berardi, Mulattieri, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1