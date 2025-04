I pronostici di sabato 5 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 29 marzo, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I principali campionati di calcio si avviano ormai alla conclusione, inizia il rush finale con la lotta al titolo che è affascinante soprattutto in Spagna, dove si affrontano a distanza Barcellona e Real Madrid, future rivali anche nella finale di Coppa del Re e ancora in corsa anche nei quarti di finale di Champions League. Nelle partite odierne dovrebbero centrare agevolmente i tre punti contro il Valencia penalizzato dalle assenze e contro il Betis che potrebbe arrivare sazio alla sfida dopo la bellissima vittoria nel derby contro il Siviglia.

Ancora in corsa per la vittoria della Bundesliga, il Bayer Leverkusen deve reagire dopo la disastrosa sconfitta in Coppa di Germania contro l’Arminia Bielefeld, squadra della Serie C tedesca: sul campo dell’Heidenheim i tre punti sono obbligatori per credere ancora nel titolo.

I pronostici sulle altre partite

Il PSG è invece a un passo dalla vittoria aritmetica del titolo francese: contro l’Angers basterebbe anche un pareggio, ma pur facendo turn over la squadra allenata da Luis Enrique non dovrebbe avere problemi a sommergere di gol gli avversari reduci da quattro sconfitte consecutive con undici gol subiti e nessuno segnato.

In Serie A oltre alla lotta Scudetto si fa sempre più avvincente anche quella per la qualificazione alla prossima Champions League: Milan-Fiorentina è uno scontro diretto con i rossoneri all’ultima spiaggia, motivo per cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Monza-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

Mainz (in Mainz-Kiel, Bundesliga, ore 15:30)

(in Mainz-Kiel, ore 15:30) Bayer Leverkusen (in Heidenheim-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

(in Heidenheim-Bayer Leverkusen, ore 15:30) Real Madrid (in Real Madrid-Valencia, Liga, ore 16:15)

(in Real Madrid-Valencia, ore 16:15) Barcellona (in Barcellona-Betis, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lipsia-Hoffenheim , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Bochum-Stoccarda , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 PSG-Angers, Ligue 1, ore 17:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crystal Palace-Brighton , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 West Ham-Bournemouth , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Milan-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.98 GOLDBET ; 9.67 SNAI; 10.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Birmingham-Barnsley, League One, ore 16:00