Pronostici Pisa-Modena e Juve Stabia-Salernitana: fattore campo decisivo

Pisa-Modena e Juve Stabia-Salernitana sono partite della trentaduesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una stagione clamorosa quella del Pisa di Pippo Inzaghi. Una Serie A davvero dietro l’angolo che sarebbe meritata. Un risultato che ci dice, e sottolinea, una cosa: l’ex attaccante del Milan, in Serie B, è uno che fa la differenza. Come Grosso, ad esempio: che dove va vince i campionati.

I nerazzurri toscani dopo la semplice vittoria di Cosenza della scorsa settimana, ospitano il Modena che ormai è salvo e che viste le squadre che ci stanno davanti ha realmente poche possibilità di prendersi un posto nei playoff. Certo, le partite a disposizione per la rimonta ci sarebbero, ma questa partita, per via del valore che ha per il Pisa, appunto, ci sembra abbastanza indirizzata. Soprattutto perché nelle ultime dieci uscite interne, i padroni di casa hanno perso solamente una volta, contro il Cittadella, in una partita maledetta che nel corso della stagione ci sta. Passata quella poi è tutto in discesa.

Un derby è sempre un derby. Lo sappiamo. E la classifica in questo caso è ribaltata rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia: Juve Stabia in piena zona playoff, Salernitana che vede da vicino una retrocessione in Serie C che potrebbe aprire anche a clamorosi risvolti futuri. Un’ultima spiaggia, per gli ospiti, che difficilmente usciranno indenni da questo campo. Sì, come leggete nel titolo il fattore campo sarà decisivo.

Il pronostico di Pisa-Modena

Troppo importante per il Pisa riuscire a prendersi questi tre punti. Un match che la formazione di Pippo Inzaghi – anche se la sensazione è che lo farà con molta fatica – dovrebbe riuscire a portare a casa.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Piccinini, Angori; Moreo, Marutan; Lind.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Cauz, Zaro; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0

Il pronostico di Juve Stabia-Salernitana

Juve Stabia favorita, in una gara da almeno una rete per squadra. Sì, anche la Salernitana dentro al match dovrebbe riuscire a trovare la rete. Ma i tre punti sono indirizzati verso i padroni di casa.

Le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani, Buglio, Pierobon, Fortini; Piscopo; Adorante, Candellone.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoschvili; Stojanovic, Zuccon, Soriano, Corazza; Tongya, Verde; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1