Pronostico Milan-Fiorentina: questo segno non esce dal 2020

Milan-Fiorentina è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina è ancora attaccata al treno Europa, il Milan invece rischia di perderlo definitivamente. Di spunti non ne offre pochi il posticipo del sabato di Serie A: la sfida di San Siro con la Viola è forse l’ultimissima occasione, per i rossoneri, per evitare di rimanere fuori da tutto. Contro il Napoli, domenica scorsa, è arrivata un’altra sconfitta – la quarta nelle ultime sei giornate – ed il 2-1 del “Maradona” ha reso ancora più anonimo il nono posto del Diavolo, a -9 dal Bologna quarto ma a -5 anche dalla Lazio settima.

Il Milan si è parzialmente riscattato in settimana con l’Inter nell’andata della semifinale di Coppa Italia: il primo round è terminato 1-1 e la squadra di Sergio Conceiçao ha confermato il trend positivo nei derby con i nerazzurri, che curiosamente nei 4 precedenti stagionali non sono mai riusciti ad avere la meglio sui cugini.

La coppa nazionale diventa, a questo punto, l’obiettivo primario di un Milan che il prossimo anno potrebbe viaggiare nel continente solo grazie all’eventuale vittoria del trofeo. La Fiorentina invece sta vivendo una nuova primavera: la qualificazione ai quarti di Conference League conquistata ai danni del Panathinaikos – nella prossima settimana i gigliati se la vedranno con gli sloveni del Celje – e le due vittorie prestigiose con Juventus (3-0) e Atalanta (1-0) al “Franchi” hanno riportato entusiasmo nel capoluogo toscano. Kean è una forza della natura (contro la Dea l’ex attaccante della Juve ha segnato il gol numero 16 in campionato) ed il tecnico Raffaele Palladino sembra aver trovato di nuovo la quadra: gerarchie definite e grande solidità difensiva con il passaggio alla difesa a tre (appena un gol subito nelle ultime tre partite). Rispetto al Milan, la Viola è ad una sola incollatura dal sesto posto, condiviso momentaneamente dalle due romane.

Milan-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Milan gli unici indisponibili sono Loftus-Cheek ed Emerson Royal, mentre Jimenez è squalificato. In mezzo Conceiçao potrebbe dare una chance a Bondo, con l’ex Monza che andrà ad affiancare Fofana. Dietro si contendono una maglia Gabbia e Pavlovic, davanti invece Abraham dopo l’ottima prova (condita con il gol) nel derby rappresenta una minaccia credibile per il messicano Gimenez: ballottaggio serrato tra le due punte.

Dall’altro lato, Palladino spera di recuperare Gosens, assente contro l’Atalanta. L’esterno tedesco sembra aver smaltito il problema fisico. Se non dovesse farcela è pronto Parisi, che non ha fatto male con la Dea. Per il resto non sono previste grosse novità nell’undici viola: in attacco riecco la coppia formata da Gudmundsson e Kean, in mezzo Fagioli circondato da Mandragora e Cataldi. Dietro inamovibili Pongracic, Marì e Ranieri.

Come vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Milan-Fiorentina è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due vittorie per parte negli ultimi quattro precedenti, mentre il segno “X” non esce da cinque anni. Più datata l’ultima vittoria della Viola a San Siro, stadio che i gigliati non espugnano dal 2019. In trasferta la squadra di Palladino fatica di più – da novembre in poi ha battuto soltanto la Lazio fuori casa – ma contro un Milan che nel derby di Coppa Italia ha speso parecchie energie e sfruttando l’entusiasmo per le due belle vittorie con Juventus e Atalanta a Firenze può ben figurare anche a San Siro, rendendosi pericolosa soprattutto con l’arma del contropiede. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1