Pronostico Parma-Inter: un grande ex sulla strada per lo scudetto

Parma-Inter è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Calendario affollatissimo per un’Inter ancora in lotta su tre fronti. Dopo il quarto derby stagionale con il Milan, stavolta valido per l’andata delle semifinale di Coppa Italia, per i nerazzurri è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, dove bisogna difendere il primo posto con le unghie e con i denti dal possibile assalto del Napoli dell’ex Conte. In settimana i campioni d’Italia in carica, anche per via delle numerose assenze, non sono riusciti ad avere la meglio sui cugini (1-1), rimandando tutto al ritorno.

Ad Abraham ha risposto Calhanoglu, con i rossoneri che in questa stagione si confermano un vero e proprio tabù per gli uomini di Simone Inzaghi (due vittorie e due pareggi). In campionato invece l’Inter ha ripreso a marciare velocemente: le tre vittorie di fila con Monza, Atalanta e Udinese hanno permesso a Lautaro Martinez e compagni di restare in vetta a +3 sui partenopei, ormai gli unici in grado di insidiarli per il tricolore. A differenza del Napoli, tuttavia, i nerazzurri nelle prossime settimane saranno “distratti” anche dalla Champions League e dunque dall’elettrizzante doppia sfida con il Bayern Monaco. Inzaghi dovrà perciò preoccuparsi di centellinare le energie nel match del “Tardini” con il Parma, dallo scorso febbraio guidato da uno degli eroi del Triplete mourinhano, Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha tamponato qualche falla ma non è riuscito ad invertire la rotta: dopo lo 0-0 con il Verona – terzo pareggio consecutivo – il Parma non ha fatto passi in avanti in classifica, rimanendo a +3 sull’Empoli terzultimo.

Parma-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

La lista degli indisponibili con cui deve fare i conti Chivu è ancora molto lunga ma il recupero di Hernani è una buona notizia per l’allenatore di Resita. Il brasiliano prenderà il posto di Keita in mediana, davanti invece il tridente sarà formato da Man, Bonny e Almqvist, quest’ultimo favorito su un acciaccato Cancellieri. In difesa è balottaggio tra Valenti e Balogh.

Inzaghi confida di recuperare Lautaro Martinez, che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo dopo il derby. In caso di forfait con Thuram in attacco giocherà Arnautovic. Rivedremo dal 1′ Sommer, Dimarco e Bastoni, a centrocampo però non ci sarà Barella, che verrà sostituito da Frattesi. Sono out Dumfries, Zielinski e Taremi.

Come vedere Parma-Inter in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Nonostante gli impegni ravvicinati, l’Inter non dovrebbe inciampare contro un Parma che nel 2025 ha vinto a malapena una partita. Del resto, anche i precedenti suggeriscono di stare dalla parte dei nerazzurri, imbattuti in questo stadio da ben 11 anni. Con Chivu in panchina, tuttavia, i ducali non hanno ancora perso in casa e soprattutto hanno sempre segnato almeno due reti davanti al proprio pubblico (Bologna e Torino): oltre al successo esterno è da valutare con attenzione pure il segno “Gol”.

Le probabili formazioni di Parma-Inter

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Hernani, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2