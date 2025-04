Tennis, clamoroso ribaltone: a Sinner i punti del Sunshine Double

L’inaspettato colpo di scena last minute ha sparigliato le carte: è Jannik Sinner il vero vincitore dell’appena conclusosi Sunshine Double.

Trenta giorni o poco più. Non manca tanto, a questo punto, al ritorno più atteso della stagione, quello di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo è fermo da oltre due mesi e il popolo del tennis non aspetta altro che di rivederlo scendere in campo dopo questa, lunghissima, pausa forzata. Una squalifica che brucia, ma che non ha cambiato di una virgola, a conti fatti, gli equilibri del circuito e della classifica mondiale.

Il campione azzurro continua ad essere, imperterrito, il re del ranking. Un paio di avversari – Sascha Zverev e Carlos Alcaraz – avrebbero potuto approfittare della sua assenza e tentare il sorpasso, ma non ci sono riusciti. Sono parsi, anzi, particolarmente sotto tono, per cui non hanno avuto, fino a questo momento, una chance concreta per poterlo superare. Per il tedesco non è ancora detta l’ultima parola, ma dovrebbe vincere i prossimi 3 tornei per issarsi in vetta alla classifica mondiale.

La sensazione generale, dunque, è che non ci sia nessuno, nel circuito, realmente capace di contrastare Sinner e di soffiargli lo scettro di numero 1 al mondo. Tanto è vero che, nelle ultime due settimane, abbiamo assistito all’exploit di 2 o 3 giocatori che, senza Jannik di torno, sono riusciti a distinguersi come non mai. Si pensi a Fonseca, per esempio, ma soprattutto a Mesnik, reduce da uno straordinario trionfo in quel di Miami.

Sinner vince Indian Wells e Miami da casa: non c’è trucco

Ecco spiegato, quindi, perché il New York Times abbia deciso di pubblicare sulle proprie colonne un articolo che, per il motivo che scopriremo a breve, sta facendo parlare un po’ tutti.

Un articolo provocatorio, quello dei giornalisti statunitensi Matthew Futterman e da Charlie Eccleshare, che hanno ufficialmente proclamato Sinner vero vincitore del Sunshine Double. “Se si sommano i punti conquistati agli Australian Open, a Indian Wells e Miami, il grande vincitore di questi mesi è Jannik Sinner – hanno scritto – che gli ultimi due tornei non li ha nemmeno giocato. Mentre si prepara a tornare in campo a maggio, i suoi rivali hanno tutti fallito la possibilità di sfruttare la sua assenza. Ed è praticamente sicuro che Sinner sarà numero 1 quando farà il suo ritorno in campo agli Internazionali di Roma”.

L’attacco, manco a dirlo, è rivolto prevalentemente a Zverev, che dopo la finale in Australia, persa contro un Sinner in formissima, non è più riuscito a fare granché. E che si è lasciato sfuggire di mano, quindi, la più ghiotta delle occasioni. “Il numero 2 “nominale” del mondo Zverev ha giocato del vero tennis per l’ultima volta a Melbourne, da quel momento è sembrato un’ombra di se stesso. Il principale rivale di Sinner, Carlos Alcaraz, ha perso al suo primo incontro a Miami. È uscito in semifinale a Indian Wells e in entrambe le occasioni è apparso smarrito. Alcune volte nello sport, i migliori risultati di un giocatore arrivano quando non sono nemmeno presenti“. Severi, magari, ma sicuramente giusti.