Zverev-Fritz, il remake che vale la finale: alta tensione ad Halle

Il torneo di Halle entra nella fase decisiva: Zverev affronta Fritz in una semifinale ad altissima intensità. Ecco chi parte favorito in questo faccia a faccia.

Adesso sì che il torneo di Halle entra davvero nel vivo. È nelle semifinali, del resto, che il livello si alza ulteriormente e che si delineano per davvero gerarchie sempre più chiare in vista di Wimbledon. Sui prati della Owl Arena, uno dei confronti più attesi mette di fronte Alexander Zverev e Taylor Fritz, due giocatori che su questa superficie hanno spesso saputo dire la loro e che arrivano a questo appuntamento con motivazioni altissime.

Il tedesco si presenta a questa semifinale dopo un percorso tutt’altro che banale. All’esordio ha dovuto sudare contro il qualificato Vit Kopriva, lasciando per strada anche un set prima di chiudere la pratica nel parziale decisivo. Poi ha alzato il livello battendo Yannick Hanfmann in due set e ha confermato solidità anche nei quarti, dove ha avuto la meglio su Raphael Collignon in una sfida molto più complicata di quanto dica il punteggio, risolta in due tie-break. Il fattore campo e la fiducia accumulata nelle ultime settimane stanno chiaramente facendo la differenza per Zverev, che ad Halle, al netto degli sforzi profusi, sembra aver trovato continuità e convinzione.

Dall’altra parte della rete ci sarà un Taylor Fritz che ha costruito la sua corsa con autorità ma anche con parecchio carattere. L’americano ha esordito dominando Fabian Marozsan senza concedere praticamente nulla, per poi superare Ben Shelton nei quarti in una battaglia tesissima chiusa al tie-break del terzo set, cancellando anche un match point e prendendosi una rivincita pesante dopo le sconfitte subite a Dallas e Stoccarda. Un successo che gli ha restituito slancio e convinzione proprio nel momento più importante del torneo.

Zverev-Fritz: il pronostico

Quella tra i due non è certo una rivalità nuova. I precedenti raccontano di ben 14 faccia a faccia, incroci spesso molto tirati e combattutissimi. Anche stavolta il margine appare sottile, ma ci sono elementi che spingono leggermente dalla parte di Zverev. Il tedesco, oltre a poter contare sulla spinta del pubblico di casa, è pur sempre reduce dalla vittoria del suo primo titolo del Grande Slam. Fritz, dal canto suo, ha tutte le qualità per restare pienamente dentro il match e rendere la semifinale lunga e complicata, ma la sensazione è che nei momenti decisivi possa emergere la maggiore esperienza del padrone di casa. Il pronostico pende dunque dalla parte di Zverev, anche se il valore dell’americano rende plausibile una sfida combattuta e con almeno un set per parte prima dell’eventuale allungo decisivo del tedesco.