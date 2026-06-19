Queen’s verso l’epilogo: Nakashima-Cerundolo per un posto in finale

Il Queen’s Club è pronto a scegliere i finalisti: Nakashima e Cerundolo si affrontano in una semifinale sul filo del rasoio sui prati londinesi.

A questo punto della stagione sull’erba ogni vittoria pesa ancora di più, soprattutto se in palio c’è un posto in finale. E lo sanno bene Brandon Nakashima e Francisco Cerundolo, che si sfideranno in una semifinale che promette scintille al culmine di due percorsi diversi ma ugualmente convincenti fino a questo momento.

L’americano arriva all’appuntamento con la carica di chi a Londra, fino a questo momento, non ha concesso neppure un set. Prima ha superato Ignacio Buse, poi ha firmato il colpo più pesante del torneo con la vittoria netta contro la testa di serie numero uno Alex de Minaur. Un successo che ha confermato la qualità del suo tennis e soprattutto la fiducia accumulata match dopo match, elemento che in questa fase del torneo può fare tutta la differenza del mondo.

Cerundolo, di contro, ha conquistato la semifinale grazie ad un percorso molto solido. L’argentino ha superato Jenson Brooksby con autorità, prima di spegnere anche l’entusiasmo del beniamino di casa Arthur Fery nei quarti, dimostrando ancora una volta di saper gestire partite e situazioni pesanti anche su una superficie che, almeno sulla carta, è meno nelle sue corde. Il suo torneo fin qui racconta di continuità e grande maturità nei momenti importanti, ma basteranno?

Nakashima-Cerundolo: il pronostico

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due a livello Atp, e questo rende il confronto ancora più intrigante. Nakashima arriva all’appuntamento con entusiasmo e con il peso specifico della vittoria contro de Minaur, probabilmente il successo più significativo della sua stagione. Cerundolo, però, ha dalla sua una maggiore abitudine a questo tipo di appuntamenti e una solidità complessiva che nelle fasi finali di un torneo può fare la differenza. La sensazione è che possa venir fuori una semifinale lunga, equilibrata e giocata su dettagli sottilissimi, al termine della quale sarà Nakashima ad avere la meglio – è in leggero vantaggio nelle quote – e a mettere in difficoltà l’argentino.