Per Sinner è un dramma: Zverev numero uno al mondo

Per Sinner è un dramma: c’è la possibilità di perdere lo scettro di numero uno al mondo in questo modo. Zverev davanti a tutti

Jannik Sinner si allena e conta i giorni che mancano alla fine della sua squalifica. Poco più di un mese, ancora, prima di poter tornare in campo per riprendersi tutto quello che al momento – visto che è il numero uno al mondo – gli appartiene.

Ma anche, e soprattutto, per mettersi alle spalle tutti questi mesi lontano dai campi di gioco. Una situazione che nessuno poteva aspettarsi, una situazione che sicuramente ha pesato nella testa di quello che al momento guida la classifica Atp. Insomma, conto alla rovescia iniziato da un pezzo e i risultati degli altri, un poco, lo hanno rasserenato. Nell’immediato ci sono pochissime possibilità che lo stesso possa perdere la testa della classifica. Certo, nel consueto appuntamento giornaliero con Tennismania, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport con Massimiliano Ambesi, Dario Puppo e Guido Monaco, il primo ha spiegato come Zverez, in qualche modo, potrebbe senza dubbio mettere in difficoltà Sinner. Andiamo a vedere quindi cos’ha detto.

Per Sinner il primo posto è a rischio

“Se Zverev riesce a vincere – e si parla in questo caso del Masters 1000 di Miami – si porta a meno di 2000 punti, che poi si riducono ulteriormente a Montecarlo, dove Sinner difendeva una semifinale. Madrid diventa il torneo spartiacque per Zverev”.

Questo il commento di Ambesi, che quindi a differenza di tutte quelle che sono state le parole fino al momento, della tranquillità generata dai risultati attorno a Sinner, mette in guardia tutti. Il tennista azzurro in qualche modo potrebbe anche perdere il primo posto, soprattutto se al suo rientro in campo non riuscisse ad essere immediatamente competitivo. E sappiamo che questi punti che ha in questo momento e che non potrà difendere potrebbero essere decisivi per il primo posto. Speriamo, ovviamente, che tutto questo non accada.