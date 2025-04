Pronostico Roma-Juventus: dal 2022 c’è un segno predominante

Roma-Juventus è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Roma, a suon di 1-0 e di “cortomusismo”, è tornata ad essere una minaccia concreta per le squadre in lotta per un posto nell’Europa che conta. Non si fermano più gli uomini di Claudio Ranieri: una settimana fa è caduto pure il Lecce, castigato da una rete di Dovbyk a 10 minuti dalla fine. Per i giallorossi è stata la settima vittoria consecutiva, incredibile filotto in cui Pellegrini e compagni hanno fatto registrare pure 6 clean sheet.

Un rendimento da scudetto, insomma, da febbraio in poi per una Roma che, messasi alle spalle la disastrosa prima parte di stagione grazie al redditizio lavoro dell’esperto tecnico, ora crede di nuovo in una qualificazione alla Champions League che fino a poche settimane fa sembrava utopia pura. I giallorossi hanno recuperato una marea di punti su tutte le dirette concorrenti, tra cui i cugini della Lazio, raggiunti a quota 52 punti. Il Bologna quarto ne ha 4 in più: in attesa di conoscere il risultato della sfida tra i felsinei ed il Napoli, in programma nel posticipo del lunedì, la Roma affronterà la Juventus in uno scontro diretto che potrebbe ulteriormente stravolgere gli equilibri in quella zona di classifica.

I bianconeri hanno tenuto botta archiviando pur senza brillare la pratica Genoa (1-0), un match in cui il gruppo ha dato prova di aver già interiorizzato i dettami del nuovo allenatore, Igor Tudor. Rossoblù trafitti da un gol di Yildiz, tra i giocatori poco considerati da Thiago Motta nell’ultimo periodo: al di là della prestazione, era importante tornare a vincere dopo le brutte sconfitte con Atalanta e Fiorentina che avevano convinto la dirigenza a sollevare il tecnico italobrasiliano. La Juventus è così rimasta in scia allo scatenato Bologna, che ha un solo punto in più della Vecchia Signora.

Roma-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Nella Roma è squalificato Saelemaekers: il belga sarà sostituito dal rientrante Celik, tornato a disposizione di Ranieri dopo il lungo infortunio. Davanti fiducia a Dovbyk, sostenuto da Soulé e Pellegrini, a centrocampo è ballottaggio tra Paredes e Cristante con l’argentino favorito. Out gli infortunati Dybala, Rensch e Abdulhamid.

Tudor sembra orientato a confermare lo stesso assetto della partita con il Genoa: per quanto riguarda l’undici, le novità sono in difesa e in attacco, con Kalulu che prenderà il posto dell’infortunato Gatti nella retroguardia e con il recuperato Cambiaso che andrà ad occupare il ruolo di esterno sinistro rispedendo McKennie in panchina. In attacco Vlahovic dovrebbe avere la meglio su Kolo Muani: alle sue spalle Koopmeiners e Yildiz.

Il pronostico

Negli ultimi nove precedenti la Roma l’ha spuntata solo in un’occasione sulla Juventus: per il resto 4 pareggi e altrettante vittorie bianconere. Da gennaio 2022, poi, non si vedono più di 2 gol nelle sfide tra queste due squadre: nelle ultime cinque il segno predominante è dunque l’Under 2.5, un trend che potrebbe proseguire anche in questo confronto, vista la solidità dei capitolini, che oltre a segnare poco non subiscono quasi nulla. Un pareggio (all’andata finì 0-0) non è da escludere.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1