Pronostico Rayo Vallecano-Espanyol: i precedenti ci dicono il finale

Rayo Vallecano-Espanyol è una partita della trentesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Rayo Vallecano ed Espanyol, che venerdì sera apriranno il trentesimo turno della Liga spagnola, stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. E nel caso dei padroni di casa oseremmo dire davvero sorprendente.

Con 40 punti già messi da parte, il Rayo, si trova non troppo distante da quella che sarebbe la zona Europa. Ora, all’inizio dell’anno nessuno pensava che questa squadra potesse minimamente pensare ad una cosa del genere, eppure è successo e da quelle parti se la vogliono giocare fino alla fine. Anche perché l’impegno di venerdì sera, vista la classifica e il momento dell’Espanyol, non sembra essere così proibitivo.

La squadra di Barcellona, infatti, occupa la sedicesima posizione in classifica poco distante dalla zona rossa. In bilico tra una linea di galleggiamento che ad oggi farebbe abbastanza comodo, ad una linea rossa che vorrebbe dire ritrovarsi in un attimo in Segunda Division. Non vincono da tre partite gli ospiti che, però, la scorsa settimana, hanno fermato l’Atletico Madrid in casa. Potrebbe essere una bella iniezione di fiducia. Crediamo andrà in maniera diversa. E gli ultimi precedenti, come leggete nel titolo, ci possono anche dare il finale: il Rayo ha perso in entrambe le circostanze per 2-1. La voglia di rivincita è chiara.

Come vedere Rayo Vallecano-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Espanyol, gara valida per la trentesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 20:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Insomma, potrebbe anche finire 2-1. Quindi una gara da almeno tre reti complessive, almeno una per squadra, con il Rayo che si prenderà i tre punti e continuerà sicuramente a sognare.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Espanyol

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Hernandez, Chavarria; Diaz, Cisse; Embarba, Trejo, A Garcia; Guardiola.

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Jofre, Kral, Puado; Fernandez Jean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1