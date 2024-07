Superenalotto, prima dell’estrazione stanno dando i numeri

Superenalotto, dal 1997 ad oggi sono milioni gli italiani che hanno tentato la fortuna con questo gioco. Ecco i numeri in anticipo

Tra poco il Superenalotto compirà trent’anni. E nel corso di questo lungo tempo – la prima estrazione è datata 1997 – sono moltissimi gli italiani, milioni a dire il vero, che hanno provato almeno una sola volta centrando o sperando di centrare la sestina vincente. Qualcuno ci è riuscito, e molti sono rimasti nell’anonimato, altri invece sono stati scoperti. Ma si sa, riuscire a tenersi tutto dentro molto spesso diventa quasi impossibile.

I numeri per sognare come sappiamo sono 90. E centrarne sei, in mezzo a miliardi e miliardi di combinazioni è davvero difficile. Si deve essere fortunati e basta, non serve nient’altro. E questa fortuna non è che può girare sempre. Quando lo fa, però, cambia la vita, perché il montepremi è sempre milionario. E qui, in questo articolo, vi parliamo di quelli che sono i numeri maggiormente usciti nel corso di questi anni. Un calcolo importante che, come al solito, è stato fatto da Agimeg.it, uno dei portali più importanti in Italia quando parliamo di gioco.

Superenalotto, ecco i numeri in “anteprima”

Ci sono i numeri che vengono estratti con maggiore frequenza e ci sono quelli che invece fanno leggermente fatica a venire fuori. Iniziamo, comunque, dai primi, quelli che hanno regalato evidentemente il maggior numero di gioia. Sono 6, 55, 77, 79, 85, 86. L’86, al momento, è il numero più “fortunato” e, in questi 27 anni, è stato estratto per ben 289 volte.

E adesso non rimane che dirvi quelli che, invece, sono i meno frequenti, quelli che si vedono di meno: in questo caso sono 2, 18, 36, 50, 53, 60. “In particolare, poi, il 18 e il 36 sono anche i due numeri – si legge sul sito citato prima – che in tutti questi anni hanno accumulato maggiore ritardo nelle estrazioni, rispettivamente 108 e 111 giorni. Ma attenzione, il vero primato ce l’ha il 24 che è il numero che per 127 volte ha accumulato più ritardo nella storia”. Il Superenalotto, comunque, regala davvero sogni e tanti, tantissimi soldi. Basti pensare che solamente nel mese di giugno 2024 sono stati vinti premi per quasi 6 milioni di euro. In attesa dei dati di luglio possiamo dire che sono davvero dei numeri mostruosi.