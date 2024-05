I pronostici di mercoledì 8 maggio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 8 maggio: c’è la seconda semifinale di Champions League e Club Brugge-Fiorentina di Conference League.

Dopo lo spettacolare 2-2 della partita di andata, Real Madrid e Bayern Monaco tornano a sfidarsi, stavolta al Santiago Bernabeu, per la seconda semifinale di ritorno di Champions League. La squadra di Ancelotti la scorsa settimana ha confermato la sua grande capacità di resistere nei momenti più difficili e di essere estremamente cinica quando c’è da colpire, come già fatto nei quarti di finale contro il Manchester City.

Ecco perché il Real Madrid parte favorito in una partita in cui comunque il Bayern Monaco potrebbe riuscire a fare almeno un gol.

Pronostici altre partite

Si gioca anche la semifinale di ritorno di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina. I viola nella gara d’andata hanno fatto e disfatto vincendo con uno scarto inferiore a quello che avrebbero meritato. Il Club Brugge non rinuncerà ad attaccare anzi stavolta sarà obbligato ad alzare il baricentro per provare a pareggiare i conti. I gol non dovrebbero mancare in una gara in cui la Viola dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fiorentina vincente o pareggio e almeno due complessivi in Club Brugge-Fiorentina, Conference League, ore 18:45

Vincenti

• Real Madrid (in Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)

• Talleres de Cordoba (in Talleres de Cordoba-Barcelona Guayaquil, Coppa Libertadores, ore 00:00)

• Millonarios (in Millonarios-Bolivar, Coppa Libertadores, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Peterborough United-Oxford United, League One, ore 21:00

• Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fatih Karagumruk-Trabzonspor, Coppa di Turchia, ore 19:30

• Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00)