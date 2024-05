Club Brugge-Fiorentina, Conference League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Club Brugge-Fiorentina è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Conference League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nella gara d’andata contro i belgi del Club Brugge la Fiorentina ha messo in mostra sia pregi che difetti. E se non fosse stato per un gol del redivivo Nzola nel recupero (3-2) i viola oggi sarebbero costretti ad espugnare il Jan Breydel Stadium per approdare – a distanza di un anno dallo sciagurato ultimo atto di Praga, dove i gigliati furono sconfitti in maniera rocambolesca dal West Ham – nuovamente in finale di Conference League.

La squadra di Vincenzo Italiano è apparsa, nel complesso, superiore ai nerazzurri ma agli ospiti sono bastate due disattenzioni difensive – prima il mani di Biraghi che ha provocato il rigore dell’1-1, poi l’incredibile gol subito in contropiede con il Club Brugge in 10 uomini – per riacciuffarla e rientrare in partita. Un vero peccato, perché il vantaggio di un solo gol, pur essendo prezioso, non può far dormire sonni tranquilli ad una Fiorentina che in Belgio dovrà necessariamente essere più attenta nella propria metà campo se vorrà evitare quantomeno la sconfitta. La vittoria della Conference League è peraltro diventata l’unica “strada” per essere protagonista in Europa anche l’anno prossimo, visto che in campionato la Viola è appena inciampata a Verona (2-1) ed è scivolata a -6 dal settimo posto (con una gara ancora da recuperare).

Viola, un ultimo sforzo per arrivare ad Atene

Italiano contro gli scaligeri ha esagerato con il turnover, facendo riposare quasi tutti i titolari della sfida con il Brugge, prova evidente che la squadra fa molta fatica a dare il massimo in entrambe le competizioni.

Gli uomini di Nicky Hayen intanto continuano a vincere nel proprio campionato e contro l’Anversa è arrivato il quinto successo di fila, grazie al quale Vanaken e compagni hanno scavalcato l’Anderlecht e si sono presi il primo posto a sole tre giornate dalla fine. Non ci sono però soltanto buone notizie per il tecnico nerazzurro: l’esterno Meijer, titolarissimo, si è fatto male ed ha terminato in anticipo la stagione. Oltre a lui mancherà pure lo squalificato Onyedika a centrocampo. Nel primo round ha perso pezzi anche la Fiorentina, orfana di uno dei suoi uomini più incisivi nell’ultimo periodo: Sottil, dopo aver portato in vantaggio la Viola con un meraviglioso “tiro a giro” si è fratturato la clavicola e non rimetterà piede in campo prima di settembre.

Come vedere Club Brugge-Fiorentina in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Club Brugge e Fiorentina è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà al Jan Breydel Stadium di Bruges, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Club Brugge-Fiorentina anche su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Fiorentina nella gara d’andata ha fatto e disfatto e la sensazione è che la principale avversaria sia proprio sé stessa. Il Club Brugge come sette giorni fa non rinuncerà ad attaccare anzi stavolta sarà obbligato ad alzare il baricentro per provare a pareggiare i conti. Prevediamo un altro match da almeno un gol per parte, in cui la Viola dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Fiorentina

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Odoi, Vetlesen, Vanaken; Skov Olsen, Thiago, Jutglà.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1