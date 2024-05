Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League: streaming gratis, formazioni, pronostici

Real Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming, probabili formazioni, pronostici.

Mai fidarsi di questo Real Madrid, neppure quando si ha il pallino del gioco in mano. Anche Thomas Tuchel, come era successo nel turno precedente a Pep Guardiola, è caduto nella “trappola” dell’ineffabile Carlo Ancelotti, capace una settimana fa di tornare nella capitale spagnola con un preziosissimo pareggio (2-2) malgrado sia stato il Bayern Monaco, nel complesso, a giocare meglio e soprattutto a creare maggiori occasioni da gol. No, questo Real non muore davvero mai ed alla fine sono bastate un paio folate offensive alle Merengues per disorientare la difesa bavarese ed evitare una sconfitta che avrebbe reso tutto più difficile.

La doppietta di uno strepitoso Vinicius Jr. (un gol su azione, l’altro su rigore) avvicina i Blancos a quello che è l’obiettivo principale della stagione: la quindicesima Champions League della loro storia. Nella Liga, intanto, i giochi sono ufficialmente chiusi da sabato scorso: grazie al successo del Girona nel derby catalano con il Barcellona, il Real Madrid – che nel frattempo ha travolto 3-0 il Cadice – si è laureato campione di Spagna per la trentaseiesima volta e con ben quattro giornate d’anticipo. La squadra però ha deciso di rinviare, almeno per il momento, i festeggiamenti, preferendo concentrarsi esclusivamente sul ritorno contro il Bayern, una sfida che potrebbe schiudere a Modric e compagni le porte della finalissima di Wembley. Anche i tedeschi non hanno altri pensieri oltre alla Champions League dopo essere stati detronizzati dal Bayer Leverkusen, che ha messo fine ad una “dittatura” lunga undici anni.

Bayern Monaco incerottato

Tuchel, alle prese con un’infermeria abbastanza affollata, ha fatto riposare diversi giocatori sabato scorso con lo Stoccarda, che ha avuto la meglio 3-1 e si è avvicinato al secondo posto occupato proprio dal Bayern.

Contro gli Svevi si è fatto male anche Guerreiro, che molto probabilmente salterà la trasferta spagnola insieme agli altri infortunati Boey, Sarr e Coman. A sinistra, in difesa, giocherà Mazraoui, mentre è in dubbio la presenza di Dier, non al 100. Se dovesse recuperare, l’ex juventino de Ligt prenderà il posto del sudocoreano Kim, disastroso nella gara d’andata. Ha meno pensieri Ancelotti, che dovrà rinunciare al solo Alaba. Contro il Cadice si è rivisto Courtois, reduce da un lunghissimo infortunio, ma in porta dovrebb esserci ancora Lunin. In difesa Tchouaméni in coppia con Rudiger, Camavinga invece farà compagnia a Valverde e Kroos in mezzo.

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in streaming gratis

La partita tra Real Madrid e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti i presupposti per un’altra grande serata spettacolare al “Bernabeu”, stadio in cui il Real Madrid non ha ancora vinto nella fase ad eliminazione diretta (1-1 con il Lipsia e 3-3 con il Manchester City). In compenso, però, i Blancos non perdono davanti al loro pubblico in Champions League dalla stagione 2021-22, contro il Chelsea nei quarti di finale. La squadra di Ancelotti è leggermente favorita ma occhio al Bayern Monaco che, nonostante le assenze, ha le qualità per mettere in difficoltà i neocampioni di Spagna in una gara da più di due gol complessivi e almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane.

