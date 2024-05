L’Italia ricopre d’oro Serena Williams: cifra da non credere

Serena Williams è stata ricoperta d’oro, nel vero senso della parola, dal nostro Paese. Non crederai a quello che stai per scoprire.

Ci perdonino Zendaya, Jennifer Lopez e Gigi Hadid. Erano belle, per carità, bellissime, avvolte nei loro abiti di haute couture. Ciò nonostante, il Met Gala ha avuto sempre e solo una regina. Lei, l’inconfondibile Serena Williams, che continua ad abbagliare tutti anche adesso che il tennis non fa più parte della sua vita.

Anche stavolta, sul red carpet, non ce n’è stato per nessuno. In vista dell’edizione 2024 della raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, ha sfoggiato un look che definirlo indimenticabile non gli renderebbe assolutamente giustizia. La Queen del tennis mondiale lo ha realizzato in collaborazione con Balenciaga e il risultato, bisogna ammetterlo, è oltremodo scenografico. Da fuochi d’artificio.

Ci sono volute 150 ore, pensate un po’, per creare l’esclusivo modello con cui la Williams ha sfilato, nelle scorse ore, sul tappeto rosso del prestigiosissimo evento della Grande Mela. E sono occorsi 25 metri di taffetà e di tessuto in lamina d’oro, proveniente dall’Italia, per ultimare questo abito dalla struttura così complessa e sofisticata. Un vestito che, pur volendo, non sarebbe potuto mai e poi mai passare inosservato. Non fosse altro perché, appunto, era abbagliante in tutti i sensi.

Serena Williams fa il bagno nell’oro: ha abbagliato il Met Gala

“Questo abito rappresenta uno sforzo collettivo per creare qualcosa di veramente straordinario – ha detto la Williams a Vogue – e sono immensamente orgogliosa di essere colei che lo mette in mostra”.

Ma non è finita qui. L’Italia, fornendo a Balenciaga la lamina necessaria per confezionare questo splendido abito, l’ha ricoperta d’oro, ma un grande contributo, ai fini della riuscita del look, lo ha dato uno degli sponsor storici di Serena. Ci riferiamo ad Audemars Piguet, di cui l’ex tennista è ambassador da molto tempo, che ha impreziosito il suo look da 18 carati con un orologio iconico. Nonché costosissimo e perfettamente in linea, in quanto tale, col suo abito sofisticato e super glamour.

Serena aveva al polso un Audemars Piguet Royal Oak, sfarzoso ed elegantissimo, che fa bella mostra di sé sul raffinato guanto nero che correda il look della campionessa. Presumiamo si tratti della variante 18 k rose gold, il cui prezzo è davvero proibitivo: un orologio del genere ha un valore di circa 1,6 milioni di euro, curato com’è in ogni suo singolo dettaglio e meccanismo. Un gioiello, insomma, degno di una regina. Pardon: della regina.