Mazzata terribile per Valentino Rossi, colpo da ko per l’ex pilota di Tavullia che ha vinto tutto quello che si poteva. Annuncio clamoroso

C’è un quesito, così come esiste in tutti gli sport, per cercare di definire chi possa essere il migliore della storia. Se nel calcio è sempre stato quello tra Maradona e Pelé, nella MotoGp la domanda riguarda Valentino Rossi e Marc Marquez. I due non si sono mai tanto amati e non lo hanno mai nascosto. Si sono rispettati, questo sì, com’è giusto che sia. Ma l’amicizia è un’altra cosa.

Ognuno, anche all’interno del Mondiale, ha il proprio preferito com’è giusto che sia anche questo. E in Italia di dubbi – anche per quello che ha vinto nel corso della sua straordinaria carriera, ce ne sono davvero pochi. Valentino Rossi ha fatto innamorare tutti di questo sport anche quelli che non hanno mai visto, o non avevano mai visto, una gara di MotoGp. C’era attesa, sempre, perché nessuno sapeva mai quello che sarebbe potuto succedere.

Mazzata per Valentino Rossi, la scelta di Fabio Quartararo

A dire la sua, in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo, ci ha pensato il pilota francese Fabio Quartaro. Campione del Mondo nel 2021, in questo momento no sta attraversando un periodo semplice. La Yamaha non è competitiva e non gli permette di rimanere davanti. In tutto questo, anche a lui il giornale spagnolo ha fatto la domanda che vi abbiamo proposto prima. Chi è il migliore? La risposta ha spiazzato tutti.

“Sono stato un tifoso di Rossi in passato, per il suo modo di correre, e il fatto che abbia vinto nove titoli depone in suo favore. Io però credo che il migliore della storia sia Marc Marquez. È vero, ha vinto meno titoli di Valentino, ma quando è arrivato in MotoGP ha fatto una grande differenza, essendo velocissimo in tutte le condizioni possibili: pista asciutta, bagnata e umida. Lui è sempre veloce e la sensazione è quella che abbia qualcosa in più nel taschino“. Insomma, Quartaro una scelta l’ha fatta. E va contro il nostro Valentino. Siamo sicuri, comunque, che anche lui se ne farà una ragione.