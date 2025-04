Pronostico Bayern Monaco-Inter: occasione incredibile per i nerazzurri

Bayern Monaco-Inter è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le speranze di riportare la Champions League in Italia, evento che non si verifica ormai dal 2010, sono riposte esclusivamente nell’Inter, unica rappresentante della Serie A rimasta in corsa in Champions League. I nerazzurri, che avevano chiuso al quarto posto la fase a girone unico ottenendo il pass diretto per gli ottavi di finale, nel turno precedente non hanno deluso le aspettative, archiviando senza troppi problemi la pratica Feyenoord e tornando, dopo due anni, tra le prime 8 della manifestazione continentale più importante.

Gli olandesi, giustizieri del Milan negli spareggi, non sono riusciti a sovvertire i pronostici. L’Inter ha ipotecato il passaggio del turno a Rotterdam (0-2) e nella gara di ritorno si è potuta permettere di dosare le energie battendo comunque i biancorossi a San Siro. Nei quarti, tuttavia, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno alzare necessariamente il livello per avere ragione di una delle principali candidate alla vittoria finale, il Bayern Monaco. Una vera e propria prova del nove per un’Inter che è ancora in corsa su tutti i fronti e vuole portare a casa più trofei possibili.

I campioni d’Italia, come le altre big d’Europa, stanno patendo i troppi impegni ravvicinati: i due pareggi consecutivi con Milan in Coppa Italia (1-1) e soprattutto quello con il Parma in campionato – sabato scorso l’Inter in Emilia si è fatta rimontare dopo essere andata in vantaggio di due gol – dimostrano che il fiato è un po’ corto. Normale quando si giocano così tante partite.

Bavaresi decimati dagli infortuni

Forse distratti dalla sfida dell’Allianz Arena Lautaro Martinez e compagni hanno sprecato una grossa occasione per allungare sul Napoli e consolidare il primo posto in classifica.

Anche i bavaresi sono in testa alla Bundesliga ma il margine nei confronti della seconda, il Bayer Leverkusen, è più ampio e rassicurante. Nel fine settimana la squadra di Vincent Kompany, che vuole a tutti i costi tornare a sedersi sul trono di Germania, si è imposta 3-1 sull’Augsburg nel derby di Baviera, rimanendo a +6 sulle Aspirine. Bayern che anche in Champions League ha avuto a che fare con i suoi connazionali: sembra un paradosso, ma i bavaresi hanno sofferto molto di più negli spareggi con gli scozzesi del Celtic che negli ottavi con il Bayer Leverkusen, al quale hanno rifilato 5 gol complessivi tra andata e ritorno, senza subirne nessuno.

La dea bendata, ad ogni modo, sembra aver voltato le spalle a Kompany, che nella gara d’andata con l’Inter dovrà fare i conti con una rosa decimata dagli infortuni. Contro l’Augsburg, infatti, si è fatto male anche il gioiellino Musiala, in assoluto uno dei giocatori più talentuosi, che probabilmente salterà pure il ritorno.

Oltre a lui daranno forfait anche Upamecano, Davies, Ito, Neuer e Pavlovic. Il tecnico belga si affiderà dunque alla verve realizzativa di Kane, autore di 34 gol tra Bundesliga e Champions League. E Inzaghi? Neppure l’allenatore nerazzurro sorride: Lautaro Martinez ha recuperato ma a Monaco di Baviera non ci sarà Dumfries e non sono a disposizione neanche due ricambi importanti come Taremi e Zielinski.

Come vedere Bayern Monaco-Inter in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco-Inter è in programma martedì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sono 9 i precedenti europei tra Bayern Monaco e Inter: il bilancio è di 5 vittorie dei bavaresi, 3 dei nerazzurri ed un pareggio. Il più famoso, quello ricordato più piacevolmente dai tifosi del Biscione, è senza dubbio la finale vinta nel 2010 a Madrid, l’anno del famigerato Triplete. Ironia della sorte, ben due delle vittorie dell’Inter sono arrivate in Baviera: nessuna a San Siro, dove il Bayern Monaco si è imposto addirittura 4 volte. Un monito in vista del ritorno? Di sicuro è previsto grande equilibrio all’Allianz Arena, anche se le numerose pesanti assenze con cui devono fare i conti i tedeschi fanno pendere la bilancia in favore della squadra di Inzaghi, che dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1