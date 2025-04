Terra rossa e minigonna: lo scatto stordisce il popolo del tennis

Tennis, con questo outfit ha decisamente fatto centro: l’ultimo scatto sui social ha rapito tutti, perfino un campione di nostra conoscenza.

Nell’epoca dei social, un like in più o un like in meno può voler dire un sacco di cose. Un pollice insù che manca laddove dovrebbe esserci potrebbe voler dire, per esempio, che c’è un po’ di maretta, così come un apprezzamento virtuale potrebbe essere rappresentativo, invece, di un avvicinamento o, addirittura, di una liaison in corso d’opera.

Il fatto che Matteo Berrettini e la sua presunta fidanzata, Federica Lelli, non si scambino like con una certa regolarità potrebbe destare, quindi, qualche sospetto. O magari no. Magari il romano ha solo imparato la lezione e capito, dopo essere stato vittima del popolo dei social insieme alla sua ex Melissa Satta, che è meglio che uno sportivo si tenga il più lontano possibile dai riflettori e dalle possibili polemiche. Il che spiegherebbe in maniera ineccepibile come mai, appunto, i due amanti si ignorino.

Potrebbe anche essere, per quello che ne sappiamo, che il tennista e l’influencer si siano lasciati. Nessuno li paparazza più da un bel po’ di tempo ormai e lei non si è mai vista dietro le quinte del Tour. In questo momento potrebbe trovarsi a Montecarlo, considerando che è lui che lì giocherà a partire da questa settimana, e invece è a Roma.

Semplice ma bellissima: è uno schianto sulla terra rossa

C’è un indizio, tuttavia, che ci lascia presumere che non sia vero, come ha ipotizzato qualcuno nelle scorse settimane, che la loro relazione sia già giunta al capolinea.

La bella Federica, un tempo fidanzata con il cantante Ultimo, si è lasciata immortalare, qualche ora fa, in un contesto che non ci è parso affatto casuale. La Lelli si è data al tennis, una scelta alquanto “sospetta”, non trovate? Non è dato sapere se giocasse ancor prima di conoscere l’Adone romano del circuito Atp, ma il fatto che sia scesa in campo per allenarsi scatena, per ovvie ragioni, delle suggestioni a lui legate. Soprattutto perché, guarda caso, lo ha fatto proprio sulla terra rossa.

Senza contare il fatto che la foto in sé sia assolutamente deliziosa e che i seguaci dell’influencer, manco a dirlo, ne siano rimasti estasiati. Federica indossa un crop-top e una minigonna bianca, un completo semplice, semplice com’è lei, ma che le sta divinamente bene. Al punto che in tanti, ne siamo certi, avranno sperato di poterla vedere un po’ più spesso con questa mise indosso.