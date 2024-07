Inter-Las Palmas, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Inter-Las Palmas, terza amichevole per i nerazzurri: dove vederla in diretta tv e streaming, i pronostici.

L’Inter campione d’Italia in carica giocherà questo sabato la sua terza amichevole estiva di preparazione alla nuova stagione. L’avversaria sarà il Las Palmas, squadra che gioca nella Liga spagnola dove esordirà venerdì 16 agosto contro il Siviglia. Sul piano fisico quindi non dovrebbero esserci grande differenze tra le due squadre, mentre evidente è lo scarto tecnico nonostante i probabili esperimenti tattici di Simone Inzaghi.

Finora l’Inter ha mantenuto l’ossatura della passata stagione, aggiungendo rinforzi di qualità: Josep Martínez come secondo portiere, Piotr Zieliński a centrocampo e Mehdi Taremi in attacco.

Nessun grosso movimento di mercato finora invece per il Las Palmas, che oltre ad alcune operazioni minori ha ceduto il difensore centrale Saúl Coco al Torino per 7,5 milioni di euro.

Come vedere Inter-Las Palmas e le altre amichevoli dei nerazzurri

Inter-Las Palmas, in programma sabato alle 19:30 allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Venerdì 2 agosto la squadra allenata da Simone Inzaghi affronterà poi il Pisa, squadra che milita nel campionato italiano di Serie B, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, nella città toscana.

Mercoledì 7 agosto sarà invece la volta di un match internazionale: allo “U-Power Stadium” di Monza i nerazzurri sfideranno in amichevole l’Al-Ittihad, formazione del campionato saudita.

L’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A da campioni in carica sarà in Inghilterra: domenica 11 agosto Chelsea-Inter a Stamford Bridge, Londra, chiuderà il pre-campionato dei nerazzurri.

Il pronostico

L’Inter è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1