Atp Montecarlo, chi è la fidanzata di Zverev che ha posato per Playboy

Alexander Zverev sorvegliato speciale al Masters 1000 di Montecarlo: c’è qualcosa che non sai a proposito della fidanzata Sophia Thomalla.

Intrighi, intrecci e chi più ne ha più ne metta. Succede questo e molto di più dietro le quinte dello sport mondiale, un universo a sé stante nel quale capita, più che raramente, che un atleta si infatui di qualcuno che ha già avuto, in precedenza, una relazione con un collega, o comunque con un qualsiasi altro sportivo.

Sapevate, per esempio, che il tennis Alexander Zverev, al momento numero 2 del mondo, è fidanzato con una donna che ha qualcosa a che fare con Diletta Leotta? Probabilmente no. Prima di scoprire cosa c’entrino l’una con l’altra, però, è doveroso parlarvi della lei, bellissima, che ha rubato, già diversi anni orsono, il cuore del campione tedesco. Iniziamo col dire, quindi, che il suo nome è Sophia Thomalla e che è possibile vederla, spesso e volentieri, nel box riservato al team del tennista.

Capelli scuri, curve da sogno e tatuaggi in vista, Sophia è teutonica come lui ed è una presentatrice televisiva. Ha condotto e conduce diversi show – come Are you the one e Date or drop – ed è famosissima nel suo Paese. Lo era ancor prima che la sua strada e quella di Zverev s’incrociassero e non solo per le sue apparizioni sul piccolo schermo, ma anche per gli innumerevoli spot pubblicitari di cui abbiamo scoperto essere stata protagonista.

Zverev, la fidanzata Sophia ha un ex altrettanto famoso

Non è finita qui. Una “spinta”, in termini di popolarità, gliel’ha data senza ombra di dubbio il fatto che abbia posato senza veli, tempo fa, per Playboy. La splendida Thomalla conquistò nientepopodimeno che la copertina della rivista di Hefner e non ci stupirebbe scoprire che molti lettori la custodiscano ancora gelosamente.

Lo ha fatto per una volta sola, ma il ricordo di quegli scatti sexy sarà rimasto indelebile. Così come indelebili sono gli scatti che, non quotidianamente ma quasi, lady Zverev affida ai social network. Lo sguardo tenebroso, unito al suo corpo statuario, fa di lei una donna di rara bellezza. Al cospetto della quale, non a caso, anni fa era caduto anche un certo calciatore di nostra conoscenza.

Parliamo di Loris Karius, portiere dello Shalke 04, che oggi è felicemente sposato con la stella di Dazn, Diletta Leotta. Dal loro amore è nata anche una bellissima bambina e la storia con Sophia, dunque, è ormai ufficialmente acqua passata.