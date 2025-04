Sinner, quante bugie: la smentita viaggia sui social

Jannik Sinner, la clamorosa menzogna aveva già fatto il giro dei social network: è bastata una frase per mettere tutti a tacere e ristabilire la verità.

Lui dice di stare bene, sia fisicamente che mentalmente. Di essersi riposato e di non aver pensato più di tanto – ha fatto bene – al tennis e alla situazione che, finalmente, si è lasciato alle spalle. Ed è questa la cosa che conta. Soprattutto adesso che manca un mese appena al suo, attesissimo, ritorno in campo e alla vita di tutti i giorni.

Intorno, però, non si parla d’altro che di lui. La vicenda Clostebol continua a tenere banco e Jannik Sinner, nel bene e nel male, è ancora sulla bocca di tutti. Qualcuno ne tesse le lodi, qualcun altro lo pungola, ma in fondo, com’è che si dice? Il mondo è bello perché è vario. Ed è talmente vario che, nonostante tutti conoscano benissimo la verità, si dicono ancora un sacco di bugie sul suo conto. Come se la cosa più importante, in questo momento, fosse avere qualcosa da dire in merito alla sua situazione.

Le ultime fake news non hanno riguardato solo ed esclusivamente lui, però. Qualcun altro è stato “trascinato a picco”, per così dire, insieme al numero 1 del mondo. Si tratta di una mamma, una mamma molto famosa nel circuito, sempre pronta a tirare le parti del figlio atleta e a rilasciare dichiarazioni destinate a fare un certo rumore.

Ancora menzogne su Sinner: tuoni e lampi su X

Potreste aver capito, a questo punto, che la mamma di cui parliamo è Aneke Rune, colei che ha dato alla luce il famosissimo tennista danese di nome Holger. Un personaggio controverso, le cui parole, nelle scorse ore, sono balzate per ovvie ragioni agli onori della cronaca.

La mamma del campione avrebbe rilasciato, infatti, delle dichiarazioni piuttosto pungenti sul fenomeno altoatesino: “Quanto è conveniente che la squalifica sia stata incastrata perfettamente tra due Slam. C’era sicuramente qualche accordo tra il team del giocatore e la Wada. Sento che mio figlio Holger è stato derubato agli Australian Open quest’anno”.

Peccato solo che la signora Aneke, così pare, non avrebbe detto assolutamente nulla di tutto ciò. Ci ha tenuto a sottolinearlo pubblicando un post su X, una smentita in piena regola: “Basta diffondere informazioni false!” ha tuonato mamma Rune, visibilmente adirata per il fatto che le fossero state attribuite queste parole. Lei, del resto, aveva tirato le parti di Jannik proprio qualche settimana fa: “Tre mesi di squalifica sono troppi – aveva detto – penso che le critiche che sono state rivolte a Sinner da parte dei colleghi siano eccessive”.