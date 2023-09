Tennis, la fiamma di Rune ti lascerà senza fiato: curve stratosferiche

Tennis, Rune si palesa su Instagram in compagnia della sua nuova fiamma: sapevi che prima era fidanzata con un calciatore?

Caratterialmente non potrebbero essere più diversi di così. Eppure, a ben vedere, qualcosa in comune ce l’hanno eccome, Jannik Sinner e Holger Rune. Non il temperamento, di sicuro, dal momento che il campione altoatesino è molto più riflessivo e meno fumantino del fenomeno danese.

Entrambi, tuttavia, sono molto riservati, a differenza di altri colleghi del circuito maggiore che amano interagire, invece, con i propri follower. Rune, come il tennista nato a San Candido, non ha mai dato in pasto al popolo dei social la propria quotidianità. Si è sempre limitato a postare contenuti relativi alla sua carriera nel mondo del tennis, senza mai sconfinare nella sua vita privata. Almeno fino a qualche ora fa. Già, perché all’improvviso, senza che nessuno avesse subodorato niente di niente, ha fatto la sua apparizione su Instagram in compagnia di una ragazza. Di una bellissima ragazza.

La caccia alla fiamma di Rune è partita subito dopo e non c’è voluto molto perché qualcuno capisse di chi si trattava. Anche perché non si tratta di un personaggio sconosciuto, anzi. Il suo nome è Caroline Donzella ed è già nota a chi segue lo sport per via della sua storia con l’attaccante del Cagliari, in prestito dal Monza, Andrea Petagna.

Tennis, prima di Rune la storia con Petagna

Rune e Caroline si sono palesati sui social attraverso un video, e il fatto che camminassero mano nella mano ha subito fugato qualunque dubbio a proposito della natura della loro relazione. Lei ha poi commentato lo scatto con una vera e propria dichiarazione d’amore – I love you, ha scritto – quindi è evidente che la loro storia sia già decollata da un pezzo.

La nuova fiamma del vincitore del Masters 1000 di Parigi 2023 è bella in modo imbarazzante. Ha tra l’altro origini italiane, essendo nata a Genova, ma risiede nel Principato di Monaco. Non ha nulla a che vedere con il mondo del tennis: è laureata alla IUM, lavora come modella – lo crediamo bene, con il fisico stratosferico che si ritrova – e vanta un seguito di quasi 100mila follower. Un numero che fa di lei uno degli astri nascenti nel panorama degli influencer.

Il suo profilo Instagram, tra l’altro, è una vera e propria chicca. L’album fotografico pullula infatti di scatti supersexy e, visitandolo, si ha l’impressione che ci siano “curve” ovunque. Quelle curve che, più che comprensibilmente, hanno fatto girare la testa perfino all’apparentemente impassibile Rune.