Monza-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Bologna è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo cinque giornate campionato il Bologna ha un punto in più rispetto al Monza ma né l’una né l’altra frequentano la parte sinistra della classifica, che sarebbe l’obiettivo di entrambe in questa stagione. I brianzoli di punti ne hanno collezionati solo 5, non tantissimi per una squadra che lo scorso anno ha sorpreso tutti e dato filo da torcere a chiunque, dando perfino la sensazione di poter lottare per traguardi più ambiziosi della salvezza.

I biancorossi di Raffaele Palladino sono partiti a rilento, risentendo probabilmente di alcune scelte di mercato che ha visto praticamente solo uscite. Il Monza difatti ha avuto la meglio solo sul disastroso Empoli, perdendo nettamente i due derby lombardi con Atalanta e Inter e conquistando il primo punto in trasferta sabato scorso all’Olimpico con la Lazio (1-1). Nella Capitale si è rivisto, seppur a sprazzi, lo stesso atteggiamento della passata stagione, con i brianzoli che hanno avuto addirittura più occasioni rispetto ai biancocelesti di Maurizio Sarri, riacciuffati quasi subito grazie ad un gol dell’ex interista Gagliardini. Per la truppa di Palladino è il secondo pareggio di fila dopo l’1-1 con il Lecce: latita, per il momento, l’attacco, uno dei meno prolifici (4) della Serie A. Sta segnando con il contagocce anche il Bologna, altra squadra dall’organizzazione impeccabile, che costruisce molto ma fa fatica a finalizzare: i rossoblù di Thiago Motta, che in cinque giornate hanno realizzato a malapena tre gol, domenica sono usciti indenni dalla sfida con il Napoli, facendo registrare il secondo pareggio a reti bianche nel giro di una settimana.

Monza-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Monza si è infortunato gravemente Caprari, che potrebbe aver terminato anzitempo la stagione. Non una buona notizia per Palladino, che già aveva poca scelta in attacco. In difesa spazio a Caldirola, mentre Izzo e D’Ambrosio si contendono una maglia. Ciurria si candida come esterno di sinistra ma dovrà vedersela con Kyriakopoulos. Dietro all’unica punta Colombo agiranno infine Colpani e Mota.

Le assenze principali, nel Bologna, sono in difesa, dove mancheranno all’appello sia Posch che Lucumì. Chance per l’ex romanista Calafiori, pronto a far coppia con Beukema. Sulla trequarti Orsolini dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Ndoye.

Come vedere Monza-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Bologna, in programma giovedì alle 18:30 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli unici due precedenti in massima serie l’ha spuntata sempre la squadra che giocava in trasferta. Il Bologna spera che il questo trend si confermi, anche perché i felsinei sono rimasti sempre imbattuti nelle ultime cinque gare disputate lontano dal capoluogo emiliano. A giudicare dalle ultime uscite di entrambe, tuttavia, quello dell’U-Power Stadium si profila un match estremamente equilibrato, in cui il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a quattro. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Monza-Bologna

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

Monza-Bologna: chi vince? Monza

Pareggio

Bologna View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1