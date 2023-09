Frosinone-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Fiorentina è una partita valida per la sesta giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una Fiorentina più cinica e sparagnina del solito domenica scorsa ha dato continuità alla vittoria con l’Atalanta sbancando anche Udine. E l’ha fatto, soprattutto, grazie ad una strepitosa prestazione del suo portiere, Terracciano.

L’estremo difensore della Viola è stato di gran lunga il migliore tra i suoi ed ha approfittato dell’imprecisione dei giocatori dell’Udinese, che si sono divorati almeno cinque occasioni nitide. Clamoroso l’errore di Lucca: l’ex attaccante dell’Ajax ha sbagliato un gol a porta vuota, quello che avrebbe consentito ai friulani di pareggiare i conti. I gigliati, insolitamente pragmatici, hanno segnato sugli unici due tiri in porta, prima con Martinez Quarta – di nuovo in gol il difensore argentino dopo la rete alla Dea – e poi con Bonaventura. Grasso che cola per Vincenzo Italiano, visto che con il minimo sforzo la sua Fiorentina è riuscita a venire fuori alla grande e da squadra matura da un match potenzialmente insidioso, come lo sono sempre quelli post-impegni europei. I toscani salgono così a quota 10 punti, in piena zona Europa: ben distanziate le due romane, ma restano sotto per il momento anche l’Atalanta di Gasperini ed il Napoli campione d’Italia.

Sarà inevitabilmente un bel test quello con il sorprendente Frosinone, che dopo le prime cinque giornate staziona – contro ogni pronostico – nella parte sinistra della classifica, con gli stessi punti (8) di Torino e Napoli. Gli uomini di Eusebio Di Francesco non hanno più perso dopo la sconfitta all’esordio contro i partenopei: allo “Stirpe” sono già cadute squadre del calibro di Atalanta e Sassuolo e venerdì scorso è arrivato il secondo pareggio consecutivo fuori casa in un delicato scontro diretto con la Salernitana all’Arechi (1-1).

Frosinone-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco deve fare a meno di Gelli, Harroui e dell’ex Lirola, quest’ultimo alle prese con un affaticamento muscolare. Lo spagnolo non è l’unico giocatore del Frosinone ad aver vestito la maglia della Viola in passato: l’hanno fatto – anche se per poco tempo – anche Caso e Baez, che si contendono una maglia nel tridente d’attacco. In mezzo Brescianini è in leggero vantaggio su Garritano, l’altro duello è invece quello tra Monterisi e Romagnoli.

Si accorcia ulteriormente la coperta in difesa per Italiano: dopo aver perso Mina, il tecnico di origini siciliane non potrà contare, con ogni probabilità per tutta la stagione, sul brasiliano Dodò, che a Udine si è fatto male al ginocchio (lesione del legamento crociato). Spazio al giovane Kayode, mentre in mediana dovrebbe ricomporsi la coppia Arthur- Duncan. Davanti tocca a Beltran, mentre è in dubbio la presenza di Nico Gonzalez.

Come vedere Frosinone-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Frosinone e Fiorentina è in programma giovedì alle 18:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Frosinone e Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un dato interessante è quello che vede la Fiorentina mai vincente nei precedenti in casa del Frosinone in Serie A: solo due pareggi per i viola, nel 2015 e nel 2018. Non sarebbe una sorpresa se uscisse di nuovo fuori un risultato del genere, considerando il momento particolarmente positivo che attraversa la squadra di Di Francesco. In ogni caso le emozioni non dovrebbero mancare, affrontandosi due squadre che finora la via del gol l’hanno trovata molto spesso (solo Inter e Juventus ha segnato più gol della Fiorentina): saranno verosimilmente almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Frosinone-Fiorentina

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2