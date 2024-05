Barcellona-Real Sociedad, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Real Sociedad è una partita della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’eliminazione dalla Champions League è stato indubbiamente un brutto colpo per il Barcellona. Dal k.o. con il PSG nella coppa dalle grandi orecchie i blaugrana hanno rimediato due sconfitte nelle ultime tre giornate di Liga. Oltre a battere il Valencia, hanno perso in maniera abbastanza sanguinosa prima contro gli storici rivali del Real Madrid – vittoria praticamente decisiva per il titolo per i Blancos, già campioni di Spagna dalla scorsa settimana – e poi contro i cugini catalani del Girona.

Il passo falso di sette giorni fa sul campo della rivelazione di questo campionato è costata il secondo posto agli uomini di Xavi, scivolati in terza posizione, a -2 dai biancorossi. Già sicuro di un posto tra le prime quattro, il Barcellona tenterà di attuare immediatamente il controsorpasso nel posticipo della trentacinquesima giornata con la Real Sociedad a Montjuic, approfittando del pari del Girona contro l’Alaves. Chiudere come secondi, infatti, significherebbe poter disputare la prossima Supercoppa di Spagna, alla quale ormai da qualche edizione partecipano quattro squadre invece di due. Non mancano le motivazioni neppure ai baschi, che dopo una stagione piena di alti e bassi hanno ancora la possibilità di arrivare tra le prime sei e staccare un pass per l’Europa League. C’è da superare la concorrenza del Betis, che adesso ha un punto in più della Real Sociedad grazie ai due successi con Osasuna e Almeria. La squadra di Imanol ha rialzato la testa nel successo per per 2-0 contro il Las Palmas, anche se prima di quella partita aveva ottenuto solo due punti in tre partite.

Come vedere Barcellona-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Barcellona-Real Sociedad, valida per la trentacinquesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Chi ha più bisogno di punti, in questa partita, è la Real Sociedad, che però dovrà fare i conti con l’orgoglio del Barcellona, intenzionato a riprendersi subito il secondo posto. Blaugrana favoriti in un match in cui verosimilmente la via del gol la troveranno anche gli ospiti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Sociedad

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gündogan, Christensen, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

REAL SOCIEDAD (5-3-2): Remiro; Odriozola, Aritz, Le Normand, Pacheco, Traoré; Brais Méndez, Turrientes, Merino; Becker, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1