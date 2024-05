Girona-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Barcellona è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Nella gara d’andata il Girona si prese una delle più importanti soddisfazioni di questa stagione andando a vincere sul campo del Barcellona 4-2. In quelle settimane la squadra di Michel dominava la Liga. Poi le cose sono cambiate e i valori alla fine sono tutti venuti fuori. Ma il campionato rimane comunque spettacolare.

La qualificazione alla prossima Champions League per il Girona è cosa certa, anche se ancora non certificata dall’aritmetica. E il sogno è quello di mettere la freccia sul Barcellona – due punti di distacco – e consegnare, in questo modo, anche la Liga al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sarà sicuramente una partita diversa rispetto al match dell’andata: i catalani continuano sì a prendere molti gol, però hanno trovato una stabilità che li ha portati nel corso di questi mesi a mettere diversi risultati utili di fila che hanno permesso di arrivare al secondo posto in classifica. Sono arrivate comunque delle delusioni (la sconfitta nel Clasico e l’eliminazione dalla Champions League), ma i risultati hanno fatto sì che anche Xavi ripensasse alla decisione di lasciare alla fine di questa annata. Rinnovo per il tecnico e progetto che continuerà.

Un match che sulla carta dovrebbe regalare diverse reti. Un match che è aperto a ogni pronostico. E andiamo a vederlo insieme.

Come vedere Girona-Barcellona in diretta tv e streaming

Girona-Barcellona, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La cosa che possiamo dare quasi per certa è che la partita in questione regalerà almeno una rete per squadre e almeno tre reti complessive durante il match. Con il Barcellona che per forza di cose deve partire avanti: difendere la seconda piazza e rinviare la festa del Real Madrid. Gli uomini di Xavi hanno questo obiettivo in mente e cercheranno ovviamente di centrarlo.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Girona-Barcellona

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Garcia, Lopez, Blind, Gutierrez; Herrera, Garcia; Couto, Martin, Savio; Dovbyk.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Gundogan, Christensen, Lopez; Yamala, Lewandowski, Raphinha.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2