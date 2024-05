Real Madrid-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Cadice è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Vincere e sperare che il Barcellona qualche ora dopo non faccia lo stesso in casa del Girona per festeggiare in anticipo la vittoria del campionato. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ormai ha messo in cassaforte la Liga, aspetta solamente l’aritmetica per festeggiare visti gli 11 punti di vantaggio che i Blancos hanno sui catalani. E tutto questo potrebbe succedere già questo sabato.

Come si potrebbe avverare ve lo abbiamo già detto. E, nonostante la semifinale di ritorno in programma la prossima settimana al Bernabeu contro il Bayern Monaco, non ci possono essere dubbi sulla certa vittoria dei madrileni. Sì, è vero, il pensiero sarà alla gara contro i tedeschi e Ancelotti varerà anche un poco di turnover, però rimane una netta supremazia e la voglia anche di chiudere i conti. Non che ci sia tutta questa fretta e il timore, soprattutto, che il pronostico possa essere ribaltato, però arrivare al confronto contro gli uomini di Tuchel sereni di avere sistemato la prima questione, potrebbe anche essere importante.

Il Cadice, comunque, per forza di cose, dovrà cercare in tutti i modi di fare punto. La salvezza è distante cinque punti quindi ancora possibile, nonostante l’impresa appaia veramente ardua. Quella minima fiammella che ancora è accesa dovrebbe essere alimentata. Ma il calendario è una legnata per gli ospiti, che vanno a giocare contro i più forti di tutti che hanno ancora motivazioni. E il Celta Vigo, la squadra che lotta per rimanere in Liga, potrebbe decisamente scappare.

Come vedere Real Madrid-Cadice in diretta tv e streaming

Real Madrid-Cadice, valida per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Vittoria netta, nonostante turnover e pensiero Champions League, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in un match indirizzato già nella prima parte di gara. Sfida da almeno tre reti complessive. E festa pronta, soprattutto, in casa Blancos.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Real Madrid-Cadice

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Militao, Nacho, Garcia; Ceballos, Tchouameni, Modric; Guler; Diaz, Joselu.

CADICE (4-3-1-2): Ledesma; Ousuo, Falì, Chust, Lucas; Carcelen, Alcaraz, Ramos: Fernandez; Navarro, Juanmi.



POSSIBILE RISULTATO: 4-1