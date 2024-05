Estrazione Superenalotto 16 maggio 2024: vincite e quote, tutti i dettagli

Estrazione Superenalotto 16 maggio 2024, di seguito le vincite di giornata: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 77.

Da pochi minuti sono stati ufficializzati i numeri legati alle diverse estrazioni già poste sotto la lente di ingrandimento. Dopo aver annotato i numeri estratti, è giunto il momento di capire quali sono i fortunati che si divideranno il bottino. Ricordiamo che, in caso di sei, il fortunato vincitore metterà le mani su un montepremi di poco inferiore ai 22 milioni di euro. Insomma, bando alle ciance. Per tagliare definitivamente la testa al toro, diamo uno sguardo al verdetto delle urne.

Estrazione Superenalotto 16 maggio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 77

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.