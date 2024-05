Palermo-Sampdoria, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Sampdoria è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Ci sono anche Palermo e Sampdoria tra le sei squadre che nei prossimi trenta giorni si daranno battaglia per occupare l’unico slot rimasto per la promozione in Serie A e fare dunque compagnia a Parma e Como, promosse direttamente dopo la regular season, nel “viaggio” verso la massima serie.

Quello tra rosanero e blucerchiati è indubbiamente il preliminare più “nobile” se ne facciamo una questione di blasone ma in semifinale ci sarà posto solamente per una: chi esce sconfitto da questa sfida sarà condannato ad un altro anno di Serie B. Il regolamento è abbastanza semplice: si tratta di una gara secca che si gioca sul campo della squadra che ha collezionato più punti in classifica – in questo caso il Palermo – e che avanzerebbe al turno successivo in caso di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari (non sono previsti i rigori). Condannata dunque ad espugnare il “Barbera” la Sampdoria di Andrea Pirlo, riuscita a conquistare un posto nei playoff nonostante una stagione travagliatissima, svoltata solo negli ultimi mesi. La Samp si è ricompattata da febbraio in poi ed ha chiuso la stagione regolare con tre vittorie di fila (Lecco, Reggiana e Catanzaro). Hanno fatto il contrario i siciliani, che nello stesso lasso di tempo hanno racimolato a malapena due successi e neppure il cambio in panchina (Mignani al posto di Corini) li ha rivitalizzati.

Palermo-Sampdoria: le ultime notizie sulle formazioni

Mignani deve fare a meno dello squalificato Nedelcearu e confermerà con ogni probabilità il 3-5-2 visto nella sfida con il Sudtirol, ultima giornata di campionato. Brunori e Insigne in attacco e Lund e Diakité sulle fasce. In difesa, oltre all’esperto Lucioni, spazio anche a Graves e Marconi.

Nessun problema di formazione per Pirlo, che si disporrà praticamente a specchio: davanti Borini ed Esposito supporteranno l’unica punta De Luca. Stojanovic è favorito nel ballottaggio con Depaoli.

Come vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Palermo e Sampdoria è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Si affrontano due squadre costruite per la promozione in A ma che non sono riuscite, per un motivo o per un altro, a risolvere i rispettivi problemi. La Sampdoria non parte favorita ma nelle ultime settimane ha fatto decisamente meglio rispetto ai rosanero e dovrebbe quantomeno evitare la sconfitta nei 90 minuti, come del resto fece ad aprile (finì 2-2 al “Barbera”). Ipotizziamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Marconi, Lucioni, Graves; Diakitè, Segre, Ranocchia, Di Francesco, Lund; Brunori, Insigne.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Yepes, Darboe, Barreca; Borini, Esposito; De Luca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1