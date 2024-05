Fiorentina-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Napoli è una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’ampliamento della zona Champions conquistato grazie alla prima posizione dell’Italia all’interno del ranking UEFA ha reso appetibile anche l’ottavo posto, che dà accesso alla prossima Conference League. C’è ancora qualcosa in ballo, dunque, nella sfida del “Franchi” tra Fiorentina e Napoli, rispettivamente ottava e nona in classifica e separate da soli 2 punti (i viola devono però ancora recuperare il match con l’Atalanta).

Per gli azzurri, i peggiori campioni d’Italia di sempre dopo la sconfitta – l’undicesima della stagione – subita in casa con il Bologna sabato scorso (0-2), sarebbe un modo per non restare fuori da tutto, anche se più volte il presidente De Laurentiis ha ribadito lo scarso interesse per quelle competizioni internazionali che non siano la Champions League. In ogni caso i partenopei, sempre più irriconoscibili, continuano a collezionare delusioni su delusioni: non vincono da inizio aprile e con Francesco Calzona in panchina l’hanno fatto complessivamente solo tre volte. Allarmanti sopratutto i numeri offensivi, con il Napoli che non tiene la porta inviolata da gennaio. La Fiorentina in caso di vittoria si garantirebbe un altro “giro” in Conference League ma se dovesse trionfare nell’attuale edizione – il 29 maggio c’è la finale con l’Olympiacos – conquisterebbe un pass per la prossima Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano lunedì scorso è riuscita a prevalere sul Monza in rimonta (2-1) e ad offrire una buona prestazione nonostante le fatiche europee (solo 4 giorni prima Biraghi e compagni erano stati protagonisti nella semifinale di ritorno contro il Bruges).

Fiorentina-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

La priorità di Italiano è ovviamente la finale con l’Olympiacos, dunque continuerà a ruotare diverse pedine nei match di campionato. Sono tornati a disposizione Ikoné e Belotti, mentre in difesa sugli esterni si rivedranno Dodò e Biraghi, favoriti su Kayode e Parisi. In mediana dovrebbero giocare Bonaventura e Mandragora.

Nel Napoli è praticamente certo il forfait di Osimhen: in attacco Calzona si affiderà a Raspadori, circondato da Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo c’è Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski.

Come vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Napoli, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina si è aggiudicata le ultime tre gare casalinghe e contro un Napoli che non vede l’ora che questa stagione finisca dovrebbe riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta, sebbene non batta gli azzurri al “Franchi” dal 2018. Alla luce dei problemi in fase di non possesso palla dei partenopei ci aspettiamo una gara prolifica, con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Fiorentina-Napoli: chi vince? Fiorentina

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1