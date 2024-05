Fiorentina-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Monza è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Da qui al prossimo 29 maggio la Fiorentina e Vincenzo Italiano avranno in testa quasi esclusivamente la finale di Conference League, conquistata mercoledì scorso grazie ad un rigore dell’argentino Beltran che ha permesso alla Viola di evitare la sconfitta a Bruges (1-1, all’andata era finita 3-2 per i gigliati) e di giocare per il secondo anno di fila l’ultimo atto della terza manifestazione europea.

Fiorentina che, tuttavia, può ancora dire la sua anche in campionato, visto che deve ancora disputare 4 partite (compreso il discusso recupero con l’Atalanta, che andrà in scena a fine torneo) e che è ancora in piena corsa per l’ottavo posto, slot che le consentirebbe di cimentarsi in Conference League anche il prossimo anno se le cose non dovessero andare bene contro l’Olympiacos ad Atene. In questo momento la Viola, reduce dalla sconfitta con il Verona (2-1), ha un punto in meno del Napoli ottavo, che però ha giocato due gare in più dei toscani. Italiano doserà certamente i minutaggi dei titolari da qui alla finale ma è improbabile che la Fiorentina tiri i remi in barca non avendo la certezza di giocare in Europa anche nella prossima stagione. Nell’ultimo posticipo della trentaseiesima giornata intanto arriva il Monza di Raffaele Palladino – uno dei tecnici che tra qualche settimana potrebbero prendere il posto proprio del tecnico di origini siciliane – ormai salvo da tempo. I brianzoli hanno 5 punti in meno della Fiorentina ma non sembrano poter avvicinarsi all’ottava piazza: da marzo in poi hanno infatti ottenuto solo tre pareggi, gli ultimi due contro Lecce e Lazio.

Fiorentina-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Italiano non ha convocato gli acciaccati Ikoné e Belotti, indisponibili per questo match insieme a Sottil, che ha terminato la stagione dopo l’infortunio alla clavicola. Saranno ovviamente diversi i cambi rispetto alla gara di Bruges: sulla trequarti occasione per Barak e per Castrovilli – quest’ultimo tornato al gol contro il Verona – in mediana invece toccherà a Duncan e Maxime Lopez. Sull’out sinistro Parisi farà rifiatare capitan Biraghi.

Anche Palladino potrebbe fare qualche cambio: a centrocampo si rivedrà molto probabilmente Gagliardini, in ballottaggio con Bondo, mentre Mota Carvalho insidia l’ex napoletano Zerbin.

Come vedere Fiorentina-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Monza è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Monza non vince da due mesi ma non dà l’impressione di essere già in vacanza. A nostro parere farà sudare la Fiorentina, che resta leggermente favorita nonostante abbia speso molte energie in Europa. Entrambe dovrebbero realizzare almeno una rete nella sfida del “Franchi”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1